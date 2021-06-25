Почему запрещено купаться в самом чистом озере мира

Озеро Ротомайревенуа находится в горах Новой Зеландии на высоте 1200 метров над уровнем моря. Вода в нем идеально прозрачная, но дотрагиваться до нее строжайше запрещено. По какой причине местным жителям и туристам не разрешают купаться в чистейшем озере, читайте в материале “Рамблера”.
Фото: Squashem/CC BY-SA 4.0Squashem/CC BY-SA 4.0
Надо отметить, что даже приблизиться к озеру туристам не так просто: посещение этой местности строго ограничено, в год сюда допускают не более тысячи человек. И дело вовсе не в том, что вода “озера мирной воды” может нанести вред людям, опасности в ней нет никакой. Таким образом правительство Новой Зеландии заботится об охране природы.
Озеро Ротомайревенуа окружает реликтовый парк Нельсон-Лейкс, соврешенно не тронутый людьми. Правительство страны справедливо опасается, что наплыв сюда туристов приведет к тому, что от красоты природы здешних мест не останется ничего. Именно поэтому и действуют такие ограничения.
Вокруг озера установлены видеокамеры и датчики движения, призванные фиксировать любые нарушения. Тому, кто нарушит запрет и коснется воды, придется заплатить весьма внушительный штраф. Если же нарушитель не является гражданином страны, ему будет закрыт въезд на ее территорию.