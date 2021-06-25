Почему запрещено купаться в самом чистом озере мира

Озеро Ротомайревенуа находится в горах Новой Зеландии на высоте 1200 метров над уровнем моря. Вода в нем идеально прозрачная, но дотрагиваться до нее строжайше запрещено. По какой причине местным жителям и туристам не разрешают купаться в чистейшем озере, читайте в материале “Рамблера”.

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Надо отметить, что даже приблизиться к озеру туристам не так просто: посещение этой местности строго ограничено, в год сюда допускают не более тысячи человек. И дело вовсе не в том, что вода “озера мирной воды” может нанести вред людям, опасности в ней нет никакой. Таким образом правительство Новой Зеландии заботится об охране природы.

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Озеро Ротомайревенуа окружает реликтовый парк Нельсон-Лейкс, соврешенно не тронутый людьми. Правительство страны справедливо опасается, что наплыв сюда туристов приведет к тому, что от красоты природы здешних мест не останется ничего. Именно поэтому и действуют такие ограничения.