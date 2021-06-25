«ЖАРА»: творческий вечер Маликова и жаркая дискотека

Артисты подготовили любимые песни в новых аранжировках: Григорий Лепс
исполнил песню «Нет, ты не для меня», Любовь Успенская
- «С чистого листа», Nyusha - «Мама-лето», Emin – «Love Story». Также были подготовлены дуэтные композиции. Яркими коллаборациями можно назвать дуэт Дмитрия Маликова и Ольги Бузовой с песней «Если я останусь один» и с Анной Седоковой с песней «Влюблённые». Дмитрий Маликов исполнил сольные композиции «Ты одна, ты такая», «До завтра», «Звезда моя далекая» и другие. Ольга Бузова во время исполнения дуэта с Дмитрием растрогалась до слез и сообщила со сцены, что все артисты очень трепетно относятся к сегодняшнему вечеру и даже не сговариваясь оделись в одежду нежных оттенков, потому что Дмитрий легендарный артист, очень тонкий, чувственный и романтичный.