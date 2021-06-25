«ЖАРА»: творческий вечер Маликова и жаркая дискотека

24 июня завершился второй день пятого международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall. Мероприятие проходит в формате телесъемки с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований – все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), соблюдена социальная дистанция.

Каждый день образы артистов во время пресс-подходов на фестивале ЖАРА’21 поражают воображение. Поклонники фестиваля со всего мира могут оценить масштаб фестиваля ЖАРА, благодаря традиционной трансляции «Первого канала».

Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.