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Второй день фестиваля «ЖАРА»: творческий вечер Дмитрия Маликова и жаркая дискотека 2000-х

Партнерский материал
6 часов назад
24 июня завершился второй день пятого международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall. Мероприятие проходит в формате телесъемки с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований – все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки), соблюдена социальная дистанция.
«ЖАРА»: творческий вечер Маликова и жаркая дискотека
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Фестиваль «ЖАРА» в этом году по-настоящему особенный – самый летний праздник музыки, танцев и непредсказуемых сценических номеров впервые состоялся в Москве. В течение пяти дней на сцене Crocus City Hall выступят около двухсот топовых артистов! Концертную программу открыл творческий вечер Дмитрия Маликова, который превратился в настоящее шоу с любимыми песнями музыканта, а дискотека 2000-х перенесла всех в один из самых ярких периодов отечественного шоу-бизнеса.
Пресс-служба
Артисты подготовили любимые песни в новых аранжировках: Григорий Лепс исполнил песню «Нет, ты не для меня», Любовь Успенская - «С чистого листа», Nyusha - «Мама-лето», Emin – «Love Story». Также были подготовлены дуэтные композиции. Яркими коллаборациями можно назвать дуэт Дмитрия Маликова и Ольги Бузовой с песней «Если я останусь один» и с Анной Седоковой с песней «Влюблённые». Дмитрий Маликов исполнил сольные композиции «Ты одна, ты такая», «До завтра», «Звезда моя далекая» и другие. Ольга Бузова во время исполнения дуэта с Дмитрием растрогалась до слез и сообщила со сцены, что все артисты очень трепетно относятся к сегодняшнему вечеру и даже не сговариваясь оделись в одежду нежных оттенков, потому что Дмитрий легендарный артист, очень тонкий, чувственный и романтичный.
Пресс-служба
Во второй день фестиваля «ЖАРА’21» выступили: Loboda, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Uma2rman, Анита Цой, Люся Чеботина, Александр Панайотов, Emin, A’Studio, Анна Седокова, Жасмин, Зара, Денис Клявер, Валерия, Nyusha, «Город 312», Любовь Успенская, Reflex – Ирина Нельсон, Марина Федункив, Новые Самоцветы, и многие другие!
Пресс-служба
Пресс-служба
Каждый день образы артистов во время пресс-подходов на фестивале ЖАРА’21 поражают воображение. Поклонники фестиваля со всего мира могут оценить масштаб фестиваля ЖАРА, благодаря традиционной трансляции «Первого канала».
Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.
Места,Ирина Нельсон,Любовь Успенская,Александр Панайотов,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,Дмитрий Маликов,Денис Клявер,Валерий Меладзе,Григорий Лепс,Анита Цой,Марина Федункив,Альбина Джанабаева,Филипп Киркоров,
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