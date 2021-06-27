Что происходит в странах, где от COVID-19 привита половина населения

Власти всего мира пытаются добиться 60-80% вакцинированного населения, чтобы остановить пандемию коронавируса. "Рамблер" выяснил, что происходит в тех странах, где больше половины населения привито.

На сегодняшний день статистика "привитых" стран выглядит примерно так. В Исландии привилась почти 87% населения, на Мальте прививки получили 80%, в Исландии - 70%, Канаде - 66%, Израиле и Великобритании - по 63%.

Видео дня

Далее идут Бахрейн - 61%, Венгрия - 56%, Сан-Марино - 54%, Бельгия и США - 53%, Италия - 51%, Германия и Нидерланды - по 50%, Австрия и Испания - 49%, Франция - 46%, Китай - 40% при численности населения в 1,4 млрд человек.

Нет такой страны, где подавляющее большинство населения одобряло бы вакцинацию (разве только Китай), мифическое мышление и вера в теории заговоров присуща жителям каждой страны. Однако во всех вариантах власти действовали довольно жестко, ограничивая возможности тех, кто прививку не сделал.

Результаты вакцинации можно изучить по опыту небольших стран с большим процентом привитого населения. Когда доля привитых достигает хотя бы половины популяции, коронавирус начинает стихать.

Например, Исландия стала одной из первых европейских стран, отменивших все ограничения. По словам премьер-министра страны, это стало возможно благодаря "невероятным" темпам вакцинации. На данный момент прививку получили 87% жителей старше 16 лет.

Израиль стал первой страной, которая ввела "зеленые паспорта" для сделавших прививку. Посещать офис, рестораны, спортивные залы, концерты разрешили только по "зеленому" документу. Остальные могли находиться на улице. Отказавшихся от прививки отправляли в неоплачиваемый отпуск.

Сейчас в Израиле обнаружился новый скачок роста заболеваемости из-за распространения нового штамма коронавируса Дельта-плюс (100 новых случаев заражения в день против 21 665 в России). При этом наличие прививок у половины населения помогает снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Несмотря на то, что часть заболевших новой версией COVID-19 прошли вакцинацию (полную или частичную пока выясняется), последствия заражения не такие серьезные, как у невакцинированных людей. Об этом сообщает Business Insider.

Российские вирусологи ожидают огромную волну заболеваемости через два месяца. Не разобравшись с оригинальным вариантом коронавируса, российская система здравоохранения может не справиться с волной нового штамма.

Больницы все еще переполнены, а прививаться население стало только после введения жестких ограничений. Анализируя мировую статистику, решение российских властей проводить вакцинацию массово и прямо сейчас больше не кажется таким радикальным.

«По предварительным данным, штамм «дельта плюс» является более заразным и уже не имеет временной вирусной нагрузки, то есть при недлительном контакте, к сожалению, есть возможность им заразиться», — заявил вакцинолог Евгений Тимаков.