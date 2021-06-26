«ЖАРА»: творческие вечера Николаева и Газманова

25 июня завершился третий день пятого международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall. Мероприятие проходит в формате телесъемки с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. Все поклонники «жарких» концертов совсем скоро смогут увидеть любимых артистов на «Первом канале» - 5 дней музыки и сотни эффектных сценических номеров! В концертной программе – творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова, яркие выступления любимых звезд и необычные музыкальные дуэты.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Певица Алсу по специальной просьбе Игоря Николаева спела его любимую песню «Суженный мой», Tsoy исполнил невероятно чувственно композицию «Выпьем за любовь». Яркий номер на песню «Императрица» показала Любовь Успенская. Григорий Лепс - «Я люблю тебя до слез», а Emin с Алсу представили новую песню «Разные», релиз которой состоится этим летом.

Пресс-служба

Вторая часть концерта наполнилась неиссякаемой энергией Олега Газманова. Вместе с певицей Зарой, был исполнен хит «Доля», а с Валерией – «В городе сонном». Тамара Гвердцители вдохнула новую жизнь в композицию «Репетиция разлуки», а в конце творческого вечера Олег Газманов исполнил нетленные хиты «Офицеры» и «Эскадрон».

Пресс-служба

В третий день фестиваля «ЖАРА’21» выступили: Игорь Николаев, Олег Газманов, Алексей Чумаков, Григорий Лепс, Emin, Жасмин, Кристина Орбакайте, Юлия Проскурякова, Зара, Любовь Успенская, Юлия Ковальчук, Tsoy, Анжелика Варум, Николай Расторгуев, Интарс Бусулис, Алсу, Валерия, Анастасия Спиридонова, Soyana, Shena?, Николай Агутин, Доминик Джокер, Новые самоцветы, Согдиана, Тамара Гвердцители и многие другие!

Пресс-служба

Ведущей вечера в этот день стала Юлия Барановская, а соведущими выступили все артисты фестиваля.