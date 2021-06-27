«ЖАРА»: Григорий Лепс & Friends и любимые хиты 90-х

26 июня завершился четвертый день пятого международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall. Мероприятие проходит в формате телесъемки с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. На 5 дней Crocus City Hall превратился в самую жаркую площадку страны, где на одной сцене выступают около 200 топовых артистов!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В четвертый день фестиваля, после традиционной красной дорожки, Григорий Лепс пригласил зрителей на незабываемый вечер музыки в компании своих друзей. Гостей фестиваля ждали те самые хиты 90-х в исполнении звезд, которых любит вся страна.

Пресс-служба

Концертный вечер начался с хитов 90-х: Юлианна Караулова исполнила нетленку «Посмотри в глаза», Александр Буйнов – «Все только начинается», Tsoy – «Позови меня с собой», Пелагея – «Ой, да не вечер», а Диана Арбенина – «Авиарежим». Митя Фомин исполнил один из своих самых знаменитых хитов «Все будет хорошо», Наташа Королева – композицию, которую выпускали еще на виниловых пластинках «Синие лебеди», а Tsoy поразил всех цирковым номером, достойным Cirque du Soleil.

Пресс-служба

Ведущей в четвертый день фестиваля ЖАРА’21 стала Ксения Собчак, которая сравнила Ладу Дэнс с американской поп-певицей Бритни Спирс. Ксения отметила сексуальный костюм певицы и пообещала на следующий фестиваль ЖАРА прийти в похожем образе: «От меня всегда ждут обсёр, но я могу делать комплименты», - добавила Собчак.

Григорий Лепс порадовал зрителей во второй части концертного вечера, исполнив как всеми любимые сольные композиции, так и представив новый трек и неожиданные дуэты – с Ваней Дмитриенко, Дианой Арбениной, Тимуром Родригезом, Tsoy, Сосо Павлиашвили, с Emin, который назвал Григория Лепса старшим братом и Тимати, дуэтная композиция с которым «Ты чего такой серьезный» была написана совершенно спонтанно.

Пресс-служба

Ведущей второй части четвертого дня фестиваля стала Юлия Барановская.

В четвертый день фестиваля «ЖАРА’21» выступили: Сосо Павлиашвили, Наташа Королёва, Лада Дэнс, Митя Фомин, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Любовь Успенская, Юлиана Караулова, Tsoy, Земляне, Пелагея, Диана Арбенина, Александр Маршал, Григорий Лепс, Тимати, Emin, Cosmos Girls и многие другие!

Пресс-служба

Поклонники фестиваля со всего мира могут оценить масштаб фестиваля ЖАРА, благодаря трансляции «Первого канала».