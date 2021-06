«Это место — как Содом и Гоморра»

Это здание было построено в 1927 году, в нем располагались такие театры, как San Carlo Opera, The New Yorker, Casino the Paris и Federal Music Theatre. В 1943 году его выкупила телерадиовещательная компания Columbia Broadcasting Co. ( CBS ) и переоборудовала в телестудию с порядковым номером 52 — Studio 52. Рубеллу и Шрагеру понравилась сложная планировка и атмосферные интерьеры, уже через неделю они подписали документы и стали собственниками здания.