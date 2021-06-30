«Вижу, как все умрут»: петербурженка об отсутствии ограничений

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса», который совсем недавно прошел в Санкт-Петербурге, вызвал бурю негатива. В Сети горожане обсуждали допустимость мероприятия, во время, когда многие сферы бизнеса страдают из-за пандемии, а в больницах не хватает мест для пациентов.

К тому же, дети вполне могут быть переносчиками вируса и переносить болезнь бессимптомно, заражая старших родственников. Однако вакцины для них пока никто не создал. "Рамблер" узнал подробнее, что думают петербуржцы об отсутствии ограничений в городе

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В очередной раз ограничения выпали на долю заведений общепита выпали нелегкие времена. Владельцы кафе, баров и ресторанов только оправились от решений прошлого года, как запреты стали актуальны снова. Сейчас можно работать навынос и на доставку. Террас ограничение не касается.

«Коллеги из Москвы уже присылают фотографии с пустыми залами. Многие люди, кто даже сделал прививку не хотят получать QR код, потому что это трата времени. В итоге, мы продолжаем наблюдать, как конкретный сегмент рынка страдает», — поделился Председатель Союз рестораторов Рубинштейна Павел Штейнлухт.

Однако закрытие ресторанов не остановило петербуржцев, все они двинулись в сторону пляжей. В какой-то момент Перербург стал настоящим курортным городом. И на Финском заливе, и около небольших озер находились толпы людей, желающих отдохнуть.

"Меня не смущает то, что люди поехали загорать. Меня смутило то расстояние, которое есть между ними. Все сидят друг у друга на головах. Поэтому не понимаю сути ограничений. Либо все надо закрывать, либо вакцинировать всех, либо все открывать. Хоть какая-то логика должна же быть! Уверена, после подобного выходного часть их них точно "сляжет с короной". Прямо вижу, как все умрут", - написала жительница Санкт-Петербурга в своем Instagram.

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Врачи при этом неоднократно заявляли о тяжелом положении дел. А видео с переполненными больницами то и дело попадает в Интернет. Также в Питере неоднократно был побит рекорд смертности от коронавируса. Причиной такого быстрого роста вирусологи называют начало третьей волны и считают его естественным процессом. Однако, если в Европе власти старались вакцинировать как можно больше граждан в период "затишья", чтобы хоть как-то противостоять вирусу. То в России тотальную вакцинацию начали в самый разгар заболевания.