Что скрывают под землей гигантские лабиринты

Испокон веков люди строили свои дома под землей. Они не только обеспечивали им защиту от врагов, но и стабильную температуру. Но современные архитекторы уже планируют целые подземные города, потому что не исключено, что в случае глобальной катастрофы нам всем придется в них переехать.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Древнее подземелье

Видео дня

Где: Деринкую, Турция

Интересно: лабиринт насчитывает 18 этажей и соединен туннелями с другими подземными городами.

Территория Каппадокии на территории современной Турции покрыта вулканическими отложениями, которые извергали окружающие вулканы много тысяч лет назад. Вскоре местные жители поняли, что они могут относительно легко вырезать свои дома или даже целые церкви или монастыри из этих затвердевших отложений. Это создало бесчисленное количество скальных, но также и десятки подземных городов. Самое глубокое строение называется Деринкую, имеет 18 этажей и достигает глубины 85 метров.

Wikimedia Commons

Город обеспечивал защиту от врага, потому что его входы могли быть закрыты массивными каменными дверями. За ними могло жить более двадцати тысяч человек. У них было все необходимое для жизни здесь – прессы для вина и масла, столовые, вентиляционные шахты, конюшни, оружейная, большие складские помещения, молельные комнаты и могилы. Здесь воду давали многочисленные колодцы. Подземные пространства соединялись множеством лестниц и несколькими километрами туннелей и связывали Деринкую с другими подземными городами. Его освещали масляные лампы. Сегодняшний человек с трудом может представить, как здесь жили люди. Вероятно, люди не жили здесь постоянно, а искали здесь убежища только во время нашествий врага. С 1965 года комплекс открыт для туристов, которые могут увидеть лишь около половины всей его площади.

Сиденье Звездных врат

Где: Cheyenne Mountain, США

Интересный факт: здания в подземном комплексе стоят на массивных источниках, которые призваны смягчить последствия возможного взрыва или землетрясения.

Поклонники сериала «Звездные врата» хорошо знают этот армейский комплекс, ведь именно здесь во многом сосредоточены кинематографические реалии. Он расположен в Колорадо, и до него можно добраться через туннель, ведущий внутрь горы. По сути, это небольшой городок: в строго охраняемом комплексе работает 600 человек, также есть больница, магазин, кафе, фитнес-центр и сауна. Попасть внутрь можно только через пару массивных 25-тонных стальных дверей. Неудивительно, что во время холодной войны комплекс играл чрезвычайно важную роль – охранял американское воздушное пространство и предупреждал во время ядерной атаки. Он построен, чтобы пережить взрыв атомной бомбы рядом с комплексом. Кроме того, он экранирован от электромагнитных импульсов, имеет фильтры для очистки загрязненного воздуха; он просто готов к любым неожиданностям.

Wikimedia Commons

Всего на огромных источниках стоит 15 трехэтажных корпусов, из которых состоит комплекс. Благодаря им объект может перемещаться на расстояние до тридцати сантиметров в любом направлении и, таким образом, противостоять взрыву или землетрясениям. Электроэнергия подается из близлежащего города Колорадо-Спрингс, но есть также шесть резервных дизель-генераторов. У сотрудников также есть четыре огромных резервуара для воды вместимостью 6000 м3. Казалось бы, комплекс готов практически ко всему. Однако несколько лет назад серьезные проблемы были вызваны проливными дождями, и из туннелей были откачаны сотни тысяч литров воды. Вдобавок оползни залили подъездную дорогу к комплексу огромными валунами, некоторые размером с автобус.

Парк в пещере

Где: Нью-Йорк, США

Интересный факт: создатели проекта хотят перенаправить солнечный свет в подземные пространства с помощью коллекторов и оптоволокна.

Манхэттен – один из самых плотно застроенных участков в мире, поэтому места для каких-либо новых проектов не остается. Но под землей его еще много. Примерно в шести метрах ниже Деланси-стрит находится большая заброшенная трамвайная площадка, которая пустует уже 65 лет. Архитекторы Джеймс Рэмси и Дэниел Бараш пришли к идее снова вдохнуть жизнь в это место. Они хотят создать здесь, пожалуй, первый в мире подземный парк. Его следует называть LowLine, что должно символизировать своего рода контрапункт к парку High Line, который для разнообразия расположен на высоте девяти метров над землей и построен на заброшенной железной дороге.

Wikimedia Commons

Оригинально решится освещение в подземной части. Над землей будут коллекторы, которые автоматически вращаются за Солнцем и перенаправляют его свет с помощью оптических волокон в подземные пространства. Также поможет искусственное освещение. Строительство началось в 2019 году, и ожидается, что парк будет доступен в 2021 году. Однако в феврале 2020 года его строительство было приостановлено из-за нехватки средств, и будущее парка находится в подвешенном состоянии.

Небоскреб вверх ногами

Где: Earthscraper, Мексика

Интересно: подземное здание должно быть расположено прямо под самой оживленной площадью столицы.

Мексика – это, помимо прочего, страна пирамид, оставленная культурами коренных американцев. Поэтому неудивительно, что, когда архитекторы проектировали новый небоскреб в Мехико, они придумали для него форму пирамиды. Однако не к небу, а к земле. По проекту он должен иметь 65 этажей и достигать глубины 300 метров. Авторы могут хитроумно обойти правила, ограничивающие высоту зданий в историческом центре города до восьми этажей. «Верхние» 30 этажей равномерно разделены под квартиры, магазины и музей, остальные 35 этажей – офисные помещения. Предполагается, что солнечный свет проникает в здание через стеклянный цоколь длиной 240 метров, расположенный на главной площади.

Wikimedia Commons

В идее построить подземный небоскреб нет ничего нового, он был впервые спроектирован в 1931 году. Однако, если этот проект когда-либо удастся реализовать (он все еще остается в планах), то он должен стоить около 800 миллионов долларов, и, по оценкам экспертов, окончательная цена на столь технически сложное сооружение может вырасти намного выше. Кроме того, Мехико – город с сильной сейсмической активностью, и пока никто не знает, что может сделать с этой постройкой потенциальное землетрясение. О проекте говорят уже несколько лет, но, похоже, он никуда не сдвинулся, так что, вероятно, он останется только на бумаге.

Соляной собор

Где: Величка, Польша

Интересно: соляная шахта состоит из 300 километров подземных ходов. Здесь вы найдете статуи в натуральную величину и подземный собор.

Соляная шахта в Величке недалеко от Кракова находится всего в нескольких десятках километров от границы с Чехией. Она была раскопана в 13 веке и эксплуатировалась с тех пор до 2007 года, когда добыча не перестала окупаться из-за низких цен на соль. Тем не менее, это уже одна из самых долго действующих соляных шахт в мире. Однако это не главная причина, по которой сегодня это место ежегодно посещает более миллиона туристов. Соляная шахта была вырыта шахтерами, а затем и художниками с десятками статуй в натуральную величину. Здесь были построены три часовни и даже собор. Кроме того, здесь есть подземное озеро. Рудник достигает глубины более 300 метров, а его общая длина составляет почти 287 километров, хотя только около 3,5 километра открыты для посещения. Здесь также есть санаторий, потому что насыщенный солью воздух приносит пользу людям, страдающим астмой, аллергией и другими проблемами со здоровьем.

Wikimedia Commons

Обратная сторона города мечты

Где: Лас-Вегас, США

Интересный факт: паводковые каналы служат убежищем для тысяч бездомных, потерявших все в городе азартных игр

Для обычного туриста Лас-Вегас – город развлечений, азартных игр и роскоши. Ежедневно под неоновыми огнями местных казино крутятся миллионы долларов. Но в нескольких метрах ниже улиц города находится совершенно другой мир, о котором большинство посетителей не догадываются. Сотни километров паводковых туннелей служат убежищем для более тысячи бездомных. В основном это печальные случаи. Среди них, например, бывший менеджер ресторана, приехавший в Вегас только на выходные. Но, проиграв все свои деньги, он использовал фальшивые чеки, чтобы продолжить игру. В конечном итоге это стоило ему двух месяцев тюрьмы. Когда его выпустили, он был без работы и не мог найти новую. Он оказался бездомным в туннелях под городом, где прожил 11 лет. Однако он не перестал играть. Он все еще верит, что может победить.

«Человек эти автоматы создал, их можно победить. Просто нужно найти правильную комбинацию»,

– рассказал он.

Wikimedia Commons

Многие жители туннеля пристрастились к наркотикам или алкоголю, часто и к тому, и к другому. Некоторые напоминают здесь импровизированных хуторян – у них есть кровать и мебель из дерева, пластиковые ящики и другие вещи, которые можно найти на улице. Остальные спят только на бумажных коробках. В туннелях проживают супружеские пары, ветераны войны, освобожденные преступники и, возможно, дети, о чем свидетельствуют найденные плюшевые игрушки. Многие новые жители появились здесь после финансового кризиса, начавшегося в 2008 году и лишившего многих людей работы и жилья.

Готовы к концу света

Где: бункеры Vivos, США

Интересный факт: когда сеть подземных бункеров будет готова, она должна вместить шесть тысяч человек

Ожидаете ли вы неминуемой гибели человечества? Вы боитесь крушения разрушительного астероида на нашей планете? Вы думаете, что Третьей мировой войны не избежать? Глобальный экономический коллапс? Ядерный теракт? Наверное, больше нигде в мире вы не найдете столько людей, которые боялись бы скорого конца света, чем в Соединенных Штатах. Их стратегии разные, но они часто включают подземные бункеры, потому что глубоко под землей шансы на выживание могут быть самыми высокими.

Wikimedia Commons

Калифорнийская компания Vivos успешно использовала эти апокалиптические настроения в обществе и начала строить сеть укрепленных подземных бункеров, которые со всей ее роскошью переживут практически любую глобальную катастрофу.

«Правительства мира кое-что знают и строят бункеры на протяжении десятилетий», – говорится на их веб-сайте. «Почему никто не скажет тебе готовиться? Видимо, чтобы предотвратить безумие толпы. Каков твой план? Станет ли ваша семья жертвой или выжившим?»