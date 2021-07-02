Любимые хиты группы t.A.T.u в Music Media Dome

20 ноября 2021 года в Москве состоится главное музыкальное событие этой осени — трибьют-шоу группы t.A.T.u с исполнением большинства хитов. В год 20-летия знакового альбома «200 по встречной» самые яркие артисты современного шоу-бизнеса вместе с авторами песен группы и стриминговым сервисом Lookport переосмыслят творчество культового дуэта.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Грандиозное шоу состоится в Music Media Dome в ноябре, в нём примут участие Cream Soda, Нервы, Вера Брежнева, IOWA, Винтаж, Обе Две, Favlav, Artik & Asti, Лариса Долина и другие. Скоро будут объявлены новые участники, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что такие хиты, как «Нас не догонят», «Я твоя не первая», «Обезьянка-ноль», «Люди-инвалиды», «All About Us» и многие другие смогут услышать и увидеть зрители по всему миру. Формат трибьюта предполагает, что известные и актуальные артисты сделают собственные версии (каверы) хитов группы t.A.T.u. и исполнят их на шоу в Москве.

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Образ t.A.T.u., созданный продюсерами группы, по-прежнему остается символом свободы, раскрепощения и независимости. Идеи, которые транслировались группой, остаются актуальными и сегодня, несмотря на все изменения, произошедшие в мире за последние 20 лет. До сих пор группа t.A.T.u. единственный российский поп-проект, чьи записи получили мультиплатиновый статус в нескольких странах. Группа и сегодня является рекордсменом прослушиваний в России и по всему миру.

Инициатором и продюсером проекта выступает стриминговый сервис Lookport, благодаря которому все желающие смогут присоединиться к международной онлайн-трансляции. Стоить отметить, что зрители, купившие билеты на онлайн-шоу, смогут наслаждаться просмотром концерта без каких-либо ограничений.

Специально для проекта найден и отреставрирован легендарный бензовоз из клипа «Нас не догонят». Его можно будет найти в разных креативных пространствах Москвы, более того — на нем можно будет сфотографироваться, почувствовав себя героем клипа. И это только часть вселенной «200 по встречной», которую создаст Lookport.

Следуя мировым трендам и рекомендациям в области проведения мероприятий, Lookport идет еще дальше и делает особенный подарок для каждого обладателя билета на шоу — бесплатный ПЦР-тест. Также у каждого зрителя будет возможность приобрести страховку от коронавирусной инфекции. Для вакцинированных зрителей вход будет осуществляться согласно рекомендациям, которые введены для массовых мероприятий. Билеты можно приобрести на сайте lookport.live.

«t.A.T.u. не просто схватили удачу за хвост. Они создали узнаваемую песенную конструкцию, которую впоследствии воспроизвели множество музыкантов во всем мире: трогательная лирическая интонация девочки-подростка в куплете, которая в припеве срывается на оглушительный крик отчаяния. Настроение t.A.T.u. можно найти и в песнях популярных эмо-групп 2000-х, и в адреналиновом стадионном поп-роке 2010-х. Без t.A.T.u. не было бы ни Леди Гаги, ни Pussy Riot.

t.A.T.u. — настоящая русская легенда, такая же, как Игорь Стравинский, Андрей Тарковский или Юрий Гагарин. А песня «Нас не догонят» вполне годится на роль государственного гимна».

Борис Барабанов, музыкальный журналист, ИД “Комменсантъ”

«Все говорили: вы порвали, вы сделали сумасшедший проект, который покорил мир, а я об этом не думала, просто рассказывала через артиста всеми творческими способами о себе, о своем желании любить и быть понятой, о своей боли неприятия агрессии мира, и о своем желании сбежать от обстоятельств. Честно, как только это возможно. И это оказалось самым ценным товаром, и понятым каждым человеком. Всем нужна любовь. Каждому человеку нужен человек. Душе душа. Об этом максимально громко сказали Тату. И это главное.

Елена Кипер, музыкальный продюсер альбома «200 по встречной», автор хитов «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»

«Это не только двадцатилетие группы t.A.T.u., но и 20 лет истории российской музыки и общества. Для меня продюсирование трибьюта t.A.T.u. и постановка шоу — это прежде всего исследовательская работа и творческий эксперимент. Через музыку t.A.T.u. мы объединяем несколько поколений артистов и зрителей, создавая для каждого музыканта номер-высказывание на волнующую его тему».