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Рестораны нашли способ обойти ограничения из-за COVID-19

Даня Виттиг
3 часа назад
Рестораны нашли способ обойти новые ограничения, которые ввели на фоне распространения COVID-19. Заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По данным на 1 июля, в столице насчитывается почти две тысячи летних веранд — показатель на 25,5 процента выше, чем в прошлом году. В пиковые часы заполняемость таких заведений составляет около 85 процентов.
Однако риск заразиться на летней веранде ресторана или кафе становится гораздо ниже лишь в том случае, если вы выдерживаете социальную дистанцию.
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