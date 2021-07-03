Рестораны нашли способ обойти ограничения из-за COVID-19

Рестораны нашли способ обойти новые ограничения, которые ввели на фоне распространения COVID-19. Заведения начали открывать летние веранды, которые могут работать без QR-кодов до 12 июля. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По данным на 1 июля, в столице насчитывается почти две тысячи летних веранд — показатель на 25,5 процента выше, чем в прошлом году. В пиковые часы заполняемость таких заведений составляет около 85 процентов.