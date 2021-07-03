26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю человечества —авария на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва на четвертом блоке радиоактивное облако накрыло север Украины, Беларусь и даже Европу. К счастью, большинство радиоактивных элементов остались в 30-километровой зоне вокруг ЧАЭС.

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И на сегодняшний день многих людей интересует вопрос, когда можно будет вернуться в Припять и Чернобыль. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

При аварии произошел выброс радиоактивных изотопов определенных элементов: цезия, стронция, плутония и америция. Больше всего во внешнюю среду попало радиоактивных цезия и стронция. И если цезий и стронций распадаются уже через 30 лет, то трансурановые элементы будут "активны" еще в течение сотен тысяч лет.

Некоторые ученые полагают, что уже к 2050 году, когда стронций и цезий распадутся, люди смогут "находиться в Зоне без последствий для здоровья". Однако при этом в чернобыле еще долгое время нельзя будет заниматься сельским хозяйством, пить воду и дышать без респиратора при сильном ветре.

Другие исследователи уверяют, что уровень радиации станет "допустимым" лишь через 20 тысяч лет. При этом они предполагают, что люди быстрее приспособятся к радиации, чем Зона очистится окончательно.

А вот популярный ответ о том, что можно будет заселиться через миллион лет, не имеет никакого смысла. Дело в том, что к тому времени ландшафт полностью изменится, и все зараженные слои будут находиться очень глубоко под землей.