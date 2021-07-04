Зачем в США самолетами сбрасывают живую рыбу в озера

В США решили реализовать на практике идею с зарыблением озер в штате Юта с помощью сброса ее с самолета. Озера зарыбляются форелью не просто для сохранения популяции. Подробнее - в материале "Рамблера".
Туристический бизнес приносит штату деньги, а озера, о которых идет речь, находятся высоко в горах. Мало кому из рыболовов захочется проделать такой долгий путь и остаться без рыбы. Туда просто не поедут. Поэтому в Юте активно зарыбляет эти красивые горные места.
Почему нельзя привезти рыбу на машине
Дороги в этих высокогорных краях очень сложные. Их просто нет. Раньше рыбу доставляли туда в специальных бидонах на спинах лошадей. Но такой метод доставки, оказался намного опаснее для рыбы, чем сброс с самолета. Выживала лишь половина особей, предназначенных для выпуска в озеро. Выживаемость же при сбросе с самолета составляет 95 процентов.
Почему рыба не разбивается при падении с высоты
Казалось бы, рыба должна пострадать, ведь сбрасывают ее с высоты девятиэтажного дома и на скорости. На самом деле, все просчитано специалистами. Рыба берется не любая, а определенного размера и веса. Не слишком тяжелая и не слишком легкая. То есть, это не совсем мальки и не взрослые особи. При правильно подобранном весе с рыбой при падении ничего не случается, и она прекрасно адаптируется на новом месте, привлекая сюда большой поток туристов с деньгами.