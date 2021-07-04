Зачем в США самолетами сбрасывают живую рыбу в озера

В США решили реализовать на практике идею с зарыблением озер в штате Юта с помощью сброса ее с самолета. Озера зарыбляются форелью не просто для сохранения популяции. Подробнее - в материале "Рамблера".

Туристический бизнес приносит штату деньги, а озера, о которых идет речь, находятся высоко в горах. Мало кому из рыболовов захочется проделать такой долгий путь и остаться без рыбы. Туда просто не поедут. Поэтому в Юте активно зарыбляет эти красивые горные места.

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Дороги в этих высокогорных краях очень сложные. Их просто нет. Раньше рыбу доставляли туда в специальных бидонах на спинах лошадей. Но такой метод доставки, оказался намного опаснее для рыбы, чем сброс с самолета. Выживала лишь половина особей, предназначенных для выпуска в озеро. Выживаемость же при сбросе с самолета составляет 95 процентов.

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