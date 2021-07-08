Места на Земле, где опаснее всего жить

Есть на нашей планете места, где люди живут, буквально ежедневно опасаясь, что на них в любую минуту может обрушиться стихия и стереть их с лица земли. О самых опасных местах для жизни читайте в материале “Рамблера”.

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Большой Кайман

Крупнейший остров Каймановых островов в Карибском море славится своими прекрасными белоснежными пляжами и чудесными видами. Но кроме красот Большой Кайман известен еще и как мировая столица ураганов. С завидной регулярностью на остров обрушиваются вихри, которые сметают на своем пути буквально все. И жить здесь по-настоящему опасно.

Верхоянск

В этом сибирском городе самые холодные и длинные зимы в мире. Снег здесь лежит с октября по май, а морозы достигают отметки выше -50 градусов. Отважились жить здесь чуть более 1000 человек, которым постоянно приходится бороться с непогодой.

Мальдивы (Эфемерные острова)