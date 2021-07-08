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Места на Земле, где опаснее всего жить

Александра Нечаева
1 час назад
Есть на нашей планете места, где люди живут, буквально ежедневно опасаясь, что на них в любую минуту может обрушиться стихия и стереть их с лица земли. О самых опасных местах для жизни читайте в материале “Рамблера”.
Места на Земле, где опаснее всего жить
Фото: GloballookpressGloballookpress

Большой Кайман

Крупнейший остров Каймановых островов в Карибском море славится своими прекрасными белоснежными пляжами и чудесными видами. Но кроме красот Большой Кайман известен еще и как мировая столица ураганов. С завидной регулярностью на остров обрушиваются вихри, которые сметают на своем пути буквально все. И жить здесь по-настоящему опасно.

Верхоянск

В этом сибирском городе самые холодные и длинные зимы в мире. Снег здесь лежит с октября по май, а морозы достигают отметки выше -50 градусов. Отважились жить здесь чуть более 1000 человек, которым постоянно приходится бороться с непогодой.

Мальдивы (Эфемерные острова)

На Мальдивах побывать мечтают многие, однако мало кто знает, что некоторые острова совсем скоро могут исчезнуть под водой. Около десятой части территории Мальдив составляют так называемые эфемерные острова, которые над морем возвышаются всего на пару метров. Ученые полагают что уже через пару десятилетий эта часть суши скроется под водой. Однако, пока люди здесь живут, подвергая свои жизни риску из-за частых цунами.
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