«МультПривет из Союзмультпарка» в День российской почты

11 июля в День российской почты стартует совместная акция Почты России и киностудии «Союзмультфильм». Всю неделю посетители мультимедийного центра «Союзмультпарк» на ВДНХ могут бесплатно отправлять по всему миру открытки, выпущенные ограниченным тиражом специально к этому событию.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Серия из 10 открыток с героями из мультфильмов «Каникулы Бонифация», «Простоквашино», «Возвращение блудного попугая», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» будет представлена в «Союзмультпарке» на ВДНХ. Собственное послание можно будет подписать и бесплатно отправить в любую точку планеты с помощью фирменного почтового ящика Почты России, который расположен в фойе мультимедийного центра. Забирать открытки почтальон будет каждое утро.

Видео дня

«Наша акция получила название «МультПривет из Союзмультпарка», - сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. – Героев наших фильмов знают и любят во многих уголках мира, и, думаю, каждому будет приятно получить такое послание из детства. Совместно с Почтой России мы подготовили 5 000 красочных открыток, на которых изображены любимые персонажи из анимационных лент «Союзмультфильма».

Пресс-служба

«Союзмультпарк» - единственный в России мультимедийный центр, посвященный культовым отечественным мультфильмам. Павильон органично соединяет в себе анимацию и современные технологии. Посетители «Союзмультпарка» отправляются в путешествие по 18 увлекательным интерактивным аттракционам, с помощью которых можно напрямую взаимодействовать с любимыми мультгероями – Винни Пухом, Бременскими музыкантами, Карлсоном, жителями деревни Простоквашино, Котенком по имени Гав, Ежиком в тумане, Маугли и многими другими.

«Уверен, что наша совместная акция будет интересна не только маленьким посетителям, но и нам, взрослым. В повседневной суете мы порой забываем о чистых, добрых и искренних эмоциях. Надеюсь, что наши открытки как раз дадут возможность получить эти эмоции из детства – и тем, кто будет подписывать и отправлять почтовые карточки, и тем, кто получит потом очень теплое рукописное послание из «Союзмультпарка», - отметил директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.