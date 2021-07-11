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Как затопило пивом мировую столицу

Екатерина Ёлкина
2 часа назад
Настоящее пивное цунами накрыло один из районов Лондона, когда на улицы случайно вылилось полтора миллиона литров пива. "Рамблер" рассказывает, как это было.
Как затопило пивом мировую столицу
Фото: @holbornwhippetlondon@holbornwhippetlondon
Сейчас на месте событий располагается бар Holborn Whippet, где ежегодно проводится фестиваль, напоминающий о происшествии. В память о случившемся здесь варят тот самый портер, который когда-то практически уничтожил целый район.
ArcheoNet Vlaanderen/CC BY-NC-SA 2.0
Неподалеку от церкви святого Жиля, сохранившейся и по сей день, располагалась пивоварня Meux and Company, одна из крупнейших в мире.
Ничто не предвещало, что 17 октября 1814 года станет роковым. Все началось с того, что одна из бочек с пивом взорвалась из-за техниеской ошибки. Для предприятия такого масштаба это не было редкостью. Но в тот день обстоятельства сложились так, что разрыв одной бочки спровоцировал разрушение других. Через короткий промежуток времени на пивоварне не осталось ни одной емкости с пивом, самая большая из которых, кстати, была объемом в 610 тысяч литров.
wikipedia.org
Пиво вырвалось на улицы и сносило все на своем пути. К счастью, погибло не так много народу, поскольку в это время все еще были на своих раочих местах, страшно подумать, сколько могло быть жертв, если бы авария произошла вечером или ночь, когда жители окрестных домов вернулись бы с работы.
Пивоварня понесла мощные убытки, но смогла восстановиться после этого потопа. Следствие усмотрело в событиях "божий промысел", и с предприятия были сняты все обвинения. Правда дожить до сегодняшнего компания не смогла, конкуренты оказались сильнее и вытеснили пивоварню с рынка.
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