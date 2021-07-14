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Из ресторана «Бургер Кинг» уволились все работники и оставили записку клиентам

Lenta.ru
1 час назад
Один из ресторанов «Бургер Кинг» в американском штате Небраска лишился всех сотрудников из-за неприемлемых условий труда. Об этом сообщает Fox 8.
Из «Бургер Кинга» в США уволились все работники
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Работники заведения в городе Линкольн уволились в полном составе и оставили на рекламном стенде записку с извинениями. «Мы все уволились. Извините за неудобства», — гласит надпись.
Бывшая менеджер ресторана Рейчел Флорес (Rachael Flores) утверждает, что температура на кухне часто подбиралась к плюс 40 градусам, а когда она оказалась в больнице с обезвоживанием, начальник назвал ее «слабачкой». Кроме того, в заведении постоянно не хватало сотрудников.
Девять оставшихся работников вывесили сообщение после того, как уведомили руководство, что уволятся через две недели.
«Я думала, никто не обратит на это внимания, но надпись стала очень популярной в Facebook», — сказала Флорес.
Она также сообщила, что после того, как объявление появилось перед рестораном и стало популярным в сети, с ней связалось высшее руководство и потребовало снять обращение. После женщину уволили до истечения положенных двух недель.
Ранее сообщалось, что один из ресторанов «Макдоналдс» в американском штате Калифорния лишился всех работников в середине рабочего дня и был вынужден закрыться. Сотрудники ресторана оставили записку: «Все уволились. Мы закрыты».
Места,McDonald's,
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