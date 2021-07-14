Из «Бургер Кинга» в США уволились все работники

Один из ресторанов «Бургер Кинг» в американском штате Небраска лишился всех сотрудников из-за неприемлемых условий труда. Об этом сообщает Fox 8.

Работники заведения в городе Линкольн уволились в полном составе и оставили на рекламном стенде записку с извинениями. «Мы все уволились. Извините за неудобства», — гласит надпись.

Бывшая менеджер ресторана Рейчел Флорес (Rachael Flores) утверждает, что температура на кухне часто подбиралась к плюс 40 градусам, а когда она оказалась в больнице с обезвоживанием, начальник назвал ее «слабачкой». Кроме того, в заведении постоянно не хватало сотрудников.

Девять оставшихся работников вывесили сообщение после того, как уведомили руководство, что уволятся через две недели.

«Я думала, никто не обратит на это внимания, но надпись стала очень популярной в Facebook», — сказала Флорес.

Она также сообщила, что после того, как объявление появилось перед рестораном и стало популярным в сети, с ней связалось высшее руководство и потребовало снять обращение. После женщину уволили до истечения положенных двух недель.