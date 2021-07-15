Ученый предрек учащение аномально жарких периодов

На вопрос о том, можно ли считать нормой аномально жаркую погоду в июне и июле, Чернокульский заявил, что это ненормальное и непривычное, очень редкое событие.

«Причиной жаркой погоды в этот раз, как, например, и летом 2010 года, стали блокирующие антициклоны. Ученые давно предупреждают, что из-за глобального потепления они будут возникать чаще. Это мы и наблюдаем. Раньше были очень жаркий экватор и холодный Северный полюс. Сейчас же Арктика теплеет несколько быстрее экватора. Из-за этого перепад температур между ними уменьшается. А именно он определяет силу западного переноса — перемещения воздуха с запада на восток. Чем слабее этот перепад, тем слабее перенос. В результате усиливаются блокирующие антициклоны», — пояснил специалист.