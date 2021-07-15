Раскрыта опасность прогулок под дождем в Москве

Впервые выпадающие после долгой жары дожди, могут оказаться кислотными из-за грязи и аэрозолей в атмосфере. Специалисты не рекомендуется гулять под ними. Об этом сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

Днем 15 июля на некоторые районы Москвы обрушился ливень с грозой. Причем до этого столичные жители изнемогали от жары. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что температура в Москве будет медленно и постепенно спадать, и могут необычные для средних широт "сухие грозы". То есть молнии и гром сопровождаются лишь незначительными осадками.

"Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", — объяснил Константинов.

Он вспомнил, что в июне 2010 года из-за жары скромные осадки не могли вымыть из атмосферы грязь и аэрозоли, вбирая их в себя. За счет этого их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, а это соответствует кислой среде.