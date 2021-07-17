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Как спасались от дикой жары древние жители пустынь

Екатерина Ёлкина
30 минут назад
Современный дом сложно представить без кондиционера, но это чудо техники появилось не так уж давно, тем не менее человечество как-то сумело выжить и дождаться их изобретения. "Рамблер" рассказывает, как справлялись с жарой древние люди.
Как спасались от дикой жары древние жители пустынь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Некоторые из этих сооружений дожили до наших дней и органично вписываются в пейзаж любого ближневосточного города. Это бадгир - башня-ветроуловитель - традиционный элемент персидской и иранской архитектуры. Их еще можно встретить в Иране, Пакистане, ОАЭ, Афганистане, Бахрейне и Саудовской Аравии.
Когда был построен первый бадгир история умалчивает, но точно известно, что это было задолго до нашей эры. Традиционно это башня как минимум с двумя воздушными каналами, хотя в Египте делали с одним и называли их малькафами.
Массивная башня поднимается от самых нижних помещений здания высоко вверх, обычно она имеет четырехугольную форму, но встречаются шести- и восьмиугольные.
Wikipedia.org
Принцип действия основан на "каминном эффекте", возникающем при движении воздушных потоков. Прохладный ночной воздух поступает в ветроуловитель и опускается вниз, охлаждая таким образом стены здания, а горячий поднимается вверх и уходит. Часто под землей устраивали водохранилище, которое помогало охлаждать воздух в помещениях до приемлемой температуры.
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