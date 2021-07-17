Как спасались от дикой жары древние жители пустынь

Современный дом сложно представить без кондиционера, но это чудо техники появилось не так уж давно, тем не менее человечество как-то сумело выжить и дождаться их изобретения. "Рамблер" рассказывает, как справлялись с жарой древние люди.

Некоторые из этих сооружений дожили до наших дней и органично вписываются в пейзаж любого ближневосточного города. Это бадгир - башня-ветроуловитель - традиционный элемент персидской и иранской архитектуры. Их еще можно встретить в Иране, Пакистане, ОАЭ, Афганистане, Бахрейне и Саудовской Аравии.

Когда был построен первый бадгир история умалчивает, но точно известно, что это было задолго до нашей эры. Традиционно это башня как минимум с двумя воздушными каналами, хотя в Египте делали с одним и называли их малькафами.

Массивная башня поднимается от самых нижних помещений здания высоко вверх, обычно она имеет четырехугольную форму, но встречаются шести- и восьмиугольные.

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