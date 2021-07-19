Почему люди стараются любой ценой покинуть Воркуту

Население Вокруты сокращается с каждым годом: как-то уезжает, а кто-то умирает без надежды переехать "на материк". Жилье в городе можно купить за копейки, но никто не хочет этого делать. "Рамблер" выяснил, что происходит в городе-призраке.

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Воркуту строили заключенные ГУЛАГа, а потом город активно развивался советской властью. В Воркуте добывали уголь, в 1990 году в окрестностях работало 13 крупных шахт, зарплаты были хорошими, люди ехали на север за лучшей жизнью.

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Сейчас о прошлом напоминают лишь пустующие многоэтажки. У муниципалитета скопилось около 5 тысяч пустующих квартир. После развала СССР заводы начали закрываться, а повышенные выплаты отменили. Зарплаты в городе низкие, а квартплаты высокие. Жители часто жалуются, что денег не хватает даже на базовые нужды.

"Работы в принципе нет, кроме Пятёрочек и Магнитов или где-то в кафе. Если повезет влезть в контору Северсталь, суд или приставом, то тогда будете в шоколаде. Зарплаты в лучшем случае 30-40 тысяч, но надо поискать. Конечно, можно спуститься в шахту и оставить там здоровье. Однако и они закрываются. Город тупиковый и уехать можно только на поезде или улететь самолетом, билеты дорогущие".

Отдельная история жизни в Воркуте касается погоды. Здесь сходится зона субарктического климата, единственные в мире южные кустарниковые тундры континентального типа, к северу — моря Ледовитого океана, к востоку — отроги Полярного Урала.

Арктической зимой над городом часто полыхают красочные полярные сияния. А летом в городе "полярный день", когда постоянно светло. Зимой — “полярная ночь”. Самый короткий день длится всего 31 минуту.

"Прожила в Воркуте 22 года. Основной минус это, конечно, климат. Лето очень короткое. Зимой устаёшь от бесконечного снега. На календаре май, а там пурга", - делится мнением жительница города.