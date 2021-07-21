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Как выглядит комариный "смерч" на Камчатке: видео

Мира Маркина
1 час назад
Поселок Усть-Камчатск, расположенный на восточном побережье Камчатки, накрыли полчища комаров. Необычное природное явление попало на видео одного из очевидцев. Автор ролика — Алексей Пономарев, видео опубликовано на YouTube-канале портала "Камчатка-Информ".
С первыми лучами солнца черные полчища комаров накрыли поселок. В ролике видно, как насекомые липнут к переднему стеклу автомобиля и формируют "воронку", похожую на торнадо. Кадры показывают, что из-за потока комаров еле видно дорогу. В комментариях к ролику пользователи Сети сочувствуют местным и сравнивают явление с нашествием божьих коровок в Анапе.
Местные СМИ утверждают, что комариные "смерчи" — привычное явление и не представляют опасности. Дело в том, что комары на видео — самцы насекомых, которые не питаются кровью. То, что человек воспринимает как комариную воронку, — на самом деле попытка насекомых спариться в диких условиях.
Энтомолог Людмила Лобкова в интервью с порталом «Камчатка-Информ» добавила, что подобный феномен в этой местности можно наблюдать ежегодно в зависимости от погодных условий.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как распознать аллергию на комаров.
Места,Видео,Алексей Пономарев,
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