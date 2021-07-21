Как выглядит комариный "смерч" на Камчатке: видео

С первыми лучами солнца черные полчища комаров накрыли поселок. В ролике видно, как насекомые липнут к переднему стеклу автомобиля и формируют "воронку", похожую на торнадо. Кадры показывают, что из-за потока комаров еле видно дорогу. В комментариях к ролику пользователи Сети сочувствуют местным и сравнивают явление с нашествием божьих коровок в Анапе.

Местные СМИ утверждают, что комариные "смерчи" — привычное явление и не представляют опасности. Дело в том, что комары на видео — самцы насекомых, которые не питаются кровью. То, что человек воспринимает как комариную воронку, — на самом деле попытка насекомых спариться в диких условиях.