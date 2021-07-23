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Россияне назвали предпочтительные для пенсии города

Lenta.ruиещё 1
50 минут назад

Рейтинг городов, в которых россияне предпочли бы жить на пенсии, возглавила Москва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».

Россияне назвали предпочтительные для пенсии города
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным исследования, столицу, расположившуюся на первом месте, выбрали 16 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург проголосовали 15 процентов респондентов, а за Сочи — 12 процентов. Краснодар (6 процентов) и Калининград (3 процента) заняли четвертую и пятую строчки списка соответственно.

Почти половина опрошенных также заявили, что намерены жить в выбранных для пенсии городах на собственные накопления. При этом 34 процента россиян хотели бы потратить на это пенсию от государства. 18 процентов респондентов выразили намерение продать жилье в родном городе для переезда, а 15 процентов — планируют обеспечить себя за счет своего бизнеса.

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