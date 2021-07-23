«Подвинься, Родина-мать»: страсти по Мамаеву кургану

Мамаев курган можно назвать символом Великой Отечественной войны, здесь советским воинам удалось переломить ход войны. Сейчас возвышенность украшает знаменитый монумент «Родина-мать зовёт!» и ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Однако в последнее время вокруг мемориала развернулась новая битва. Подробности — в материале «Рамблера».

Фото: Pixabay Pixabay

Стало известно, что Министерство культуры РФ одобрило застройку части Мамаева кургана. Об этом сообщает Телеграм-канала SOTA.

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Первого июня Центральный Совет ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) обратилось в Министерство культуры РФ с просьбой рассмотреть проект зон охраны Мамаева кургана, который был разработан ООО «НИИ РПИИКЭ», на федеральном научно-методическом совете. С привлечением к обсуждению представителей и специалистов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

28 июня был сделан еще один запрос к министру культуры РФ Любимовой Ольге Борисовне.

Однако, согласно полученному ответу из Минкульта, ведомство не будет передавать проект застройки на рассмотрение Федеральному научно-методическому совету. По мнению Минкульта, все бумаги оформлены корректно.

Глава регионального ВООПИКа Валерий Котельников прокомментировал ответ из ведомства на своей странице в Facebook:

«В обоих ответах говорится, что все формальности соблюдены. Аркадий Райкин называл такой стиль переписки «Запустить дурочку» Получается, что Министерству культуры РФ просто наплевать на качество документа, угрожающего, возможно, безопасности главного монумента России. С другой стороны, в этих ответах можно прочесть между строк отчаянный страх за возможные последствия после рассмотрения проекта на федеральном научно-методическом совете...Страх показать проект говорит лишь об одном – он чудовищно непрофессионален и никуда не годен. Страх обсудить проект с профессионалами говорит лишь об одном – тем, кто его согласовывал, есть, что скрывать».

Валерий Котельников уверен, что согласно документу теперь разрешено строительство от моста через Волгу до конца поселка Тир и от уреза Волги до улицы Космонавтов. А экспертизу по сокращению охранной зоны подверстали уже под планы застройки, причем за этим стоит фирма «НИИ РПИИКЭ».

«То есть, сначала строители распланировали участки, а потом уже для поддержки этих планов ООО «НИИ РПИИКЭ» сверстало на коленке зоны охраны. Косвенно это подтверждается и тем фактом, что питерская фирма «Научно-исследовательский институт реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз» была образована в мае 2019 года. Это их первая работа по проектированию зон охраны, а буквально накануне они успешно завершили работы по проведению экспертизы, обосновывающей исключение одного объекта культурного наследия в Краснодарском крае из единого госреестра за 1 900 000 рублей», — заявил Котельников в интервью «Новостям Волгограда».

«Я бы назвал этот материал - "Подвинься, Родина-мать". Горько смотреть на то, как пронырливые девелоперы рука об руку с руководством регионов, а теперь вот и Минкульт РФ — теряют не только здравый смысл, застраивая всё, что не застроено, но и совесть, как в этом конкретном случае. Это вдвойне удивительно наблюдать в Волгограде, губернатор которого Андрей Бочаров, Герой России, знающий, что такое война, хоть и Чеченская. Не хотелось бы верить, что это его сознательная позиция, а не ошибка, недоработка или перегиб сотрудников его Правительства».

Напомним, что много лет любое строительство в районе Мамаева кургана было запрещено. Альтернативную тоску зрения можно найти в информационном агентстве «Высота». Там спорную территорию назвали «неоднократно заброшенным пустырем, где растет трава по пояс и образовалась свалка».

Телеграм-канал «Сталингумрак», комментируя ситуацию, настаивает на том, что охранные зоны Мамаева кургана не для пустырей, но и не для многоэтажек:

«А дальше стоит обратить внимание на сети — строить можно, если коммуникации и инфраструктура позволяют. Так вот там, полагаем, с этим большие трудности. Ещё один вопрос - пропускная способность дорог. С этим тоже все плохо. Похоже, что инвестора греет надежда на четвёртую очередь моста через Волгу. Как раз и развязка где-то рядом будет».

Кроме того, авторы канала напомнили историю с другим подобным проектом:

«В Букатином лугу тоже были красивые картинки, сады, школы, парки и ТЦ, а закончилось все развитие Заволжья тремя домами в поле и отменой маршруток. Тут, конечно, не Краснослободск, но всё же опасения есть».

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