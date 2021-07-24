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«Даже озеро испоганили»: что стало с озером Рица в Абхазии

Даня Виттиг
1 час назад

Высокогорное озеро Рица считается главной достопримечательностью Абхазии. Его давно облюбовали местные жители и туристы, но в последнее время о месте слышно все больше негативных отзывов. "Рамблер" выяснил, что стало с озером Рица.

«Даже озеро испоганили»: что стало с озером Рица в Абхазии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На всех фотографиях в Интернете можно увидеть изображения голубого и чистого озера Рица, окруженное горами. Но на деле Рица больше напоминает болото.

«Ну вот, в Абхазии все испортили, даже озеро умудрились испоганить», «В СССР оно было голубым, не то что сейчас», - пишут туристы.

Однако в озере по-прежнему нет мусора. Местные жители говорят, что дело не в загрязнении. В Рицу впадает река, в которую часто сходят сели. И грязевой поток меняет цвет кристально чистого озера.

Недалеко от источника Ауадхара и находится место, откуда постоянно сходят грязевые потоки. Селевая масса перекрывает дорогу к альпийским лугам. В последний раз охват сели дошел до 400 метров, а ее высота местами доходила до 4 метров. Однако местные власти не спешат поставить укрепление и вернуть туристам былую достопримечательность.

"Пока не почистят это место, Рица так и будет грязной", – сказал местный водитель.

Специалисты утверждают, что вода в озере Рица будет мутной до конца лета. А последствия для экосистемы озера могут быть катастрофическими. Так как если мутная вода нагреется, то погибнут все живые существа, обитающие в озере.

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