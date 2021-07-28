Конкуренция и диктат старших: правила жизни в Южной Корее

Как только не называют республику Корея – Страной утренней свежести, экономическим чудом, страной четырех времен года. Корейцы очень любят красоту и стремятся во всем быть лучшими. Их традиции, которые очень долго оставались неизменными, как нельзя лучше способствуют этому стремлению.

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Конечно, у всего есть обратная сторона. Динамичное развитие экономики обернулось для корейцев хроническим стрессом. Но даже в этих условиях жизнь населения Южной Кореи течет по тем же правилам, что и у их далеких предков. Предлагаем познакомиться с главными и неизменными традициями Страны утренней свежести.

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Конкуренция с пеленок

Жизнь каждого корейца основывается на конкуренции. Детство пролетает за учебниками, дополнительными занятиями. Успешный ученик имеет больше шансов продолжить обучение в престижном университете. Молодые специалисты трудятся по 12 часов, чтобы показать лучший результат и продвинуться по карьерной лестнице. Отпуск для отдыха занимает не больше недели в году.

Дух соперничества затмевает даже дружбу. Школьники не делятся «домашкой», не подсказывают друг другу. Точно так же студенты не дают списывать даже лучшим друзьям. На работе считается нормальным настучать на коллегу, допустившего ошибку. Корейцы с младых лет живут в постоянном стрессе. Дети постоянно сравнивают себя с другими, боясь оказаться хуже.

Воспитание придерживается тех же принципов. Здесь родители не утешают, не обнадеживают отпрысков. Наоборот, постоянно мотивируют, приводя в пример более успешного одноклассника. Девиз всей жизни: «Преуспевать любой ценой!». Возможно, в этом кроется секрет экономического чуда Южной Кореи.

Важность внешнего совершенства

В Южной Корее невозможно отмахнуться от стандартов красоты. Почти четверть (20%) вчерашних школьниц обращаются в клинику пластической хирургии сразу после выпускного вечера. Здесь считается нормальным подарить дочери на совершеннолетие сертификат на пластическую операцию.

Большинство девушек стремится избавиться от привычных признаков представителей Юго-Восточной Азии, максимально приблизить внешность к европейскому типу лица. Нужно обязательно изменить разрез глаз, избавиться от широких скул, сделать изящнее нос.

Мода на пластическую хирургию возникла неслучайно. В южнокорейском обществе устоялось мнение, что красивый специалист имеет больше шансов устроиться на хорошую работу.

Подчинение старшим

Еще одна неизменная ценность корейского общества, которая прививается с пеленок. Уважение к старшим здесь понимают как беспрекословное подчинение. Знакомство всегда начинается с выяснения возраста участников. Старший собеседник автоматически пользуется авторитетом. Младшие обязуются проявлять почтительность, внимать каждому слову старшего по возрасту.

Этот принцип проник во все сферы жизни. Бабушки и дедушки – самые почитаемые люди в Корее. Возрастная иерархия соблюдается даже среди приятелей в неформальной обстановке.

Особенно сильно выражена иерархия подчиненности в трудовом коллективе. У подчиненных просто нет выхода, если начальнику захотелось после долгого и напряженного трудового дня посетить бар вместе с коллективом.

Протест – стимул развития

Время от времени уличные протесты будоражат Южную Корею. Участники протестного движения выступают по любому поводу: от затянутого расследования крушения парома до проблем секс меньшинств. При этом молодым корейцам некогда митинговать. Нужно делать карьеру, пытаясь победить в гонке всеобщей конкуренции.

Протестуют люди, которым за 60. Их называют «аджумы». Пожилые корейцы еще полны сил, чтобы участвовать в общественных протестах. Учитывая среднюю продолжительность жизни (82 года), бабушки не упускают возможность выплеснуть энергию. Митинги мотивируют правительство, держат чиновников в напряжении. Получается своеобразный круговорот стресса в южнокорейском обществе.

Индивидуальность не в почете

В Южной Корее не принято выделяться. Здесь выглядят и живут так же, как тысячи других корейцев. В учебе ценится знание материала, а не собственное мнение.

Школьники, студенты заучивают наизусть целые страницы учебников. Конечно, такой подход выглядит нелепо при изучении гуманитарных наук, но это никого не смущает. Студенты факультета философии зубрят материал с таким же усердием, как и учащиеся физико-математических школ.

Проблемы – личное дело каждого

В стране экономического чуда не принято делиться проблемами. Корейцы никогда не изливают душу, как бы сложно им не приходилось. Конкуренция изо в день неминуемо вызывает стресс, с которым нужно справиться своими силами.

Чаще всего корейцы расслабляются в барах, куда отправляются после работы, чтобы пропустить рюмку. Пить начинают со студенчества. Только здесь его употребляют не для веселья, а чтобы подготовиться к следующему рабочему дню.

Служба в армии

Южнокорейское общество уважительно относится к армейской службе. Призывной возраст длится до 28 лет, служба – 21 календарный месяц.