Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Назван лучший город для студентов

Lenta.ruиещё 5
3 часа назад

Лондон занял первое место в мировом рейтинге лучших городов для студентов, подготовленном компанией Quacquarelli Symonds (QS). Британская столица уже была лидером списка — в 2018 и 2019 годах.

Назван лучший город для студентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На второй строчке расположился Мюнхен, на третьей — Сеул, поднявшийся с 10-го места по сравнению с последним рейтингом 2019 года. Лучшим российским городом в списке QS названа Москва. Российская столица разделила 25-е место с Пекином, поднявшись с 34-й позиции.

В описании Москвы сказано, что жизнь в городе не будет скучной — на выбор студентам достопримечательности, модные галереи современного искусства, богемные кафе, исторические дворцы и соборы.

Несмотря на репутацию дорогого для жизни города, Москва доступна для студентов. Расходы на проживание компенсируются относительно низкими ежедневными тратами.

В начале апреля Москва заняла 18-е место в рейтинге самых дорогих городов мира для миллионеров по версии Global Wealth and Lifestyle Report. В столице дешево стоит виски, дамские сумки и туфли, а вот на велосипеды, беговые дорожки, премиальное вино и авиаперелет бизнес-классом придется потратиться больше, чем обычно.

В апрельском рейтинге Фонда развития гражданского общества Москва заняла первое место среди российских регионов по социально-экономическому и экономическому развитию. В тройке также оказались Тюменская и Ленинградская области. При составлении рейтинга учитывались среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и другие критерии.

Места,ФоРГО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители