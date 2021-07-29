ВЦИОМ: 25% россиян хотели бы переехать в другой город страны

Каждый четвертый россиянин (25%) сообщил о желании переехать в другой город России на постоянное место жительства, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

"Большинство наших соотечественников (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, каждый четвертый (25%) скорее хотел бы. Чаще других хотели бы переехать молодые люди (32-44%), жители городов от 500 [тыс.] до 950 тыс. (36%) и городов от 100 [тыс.] до 500 тыс. (33%)", - следует из данных ВЦИОМ.

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Среди тех, кто хочет сменить место жительства, 19% планирует переехать в течение 1-2 лет, 25% - в течение ближайших 3-5 лет, 7% - в течение 6-9 лет, еще 26% не думали об этом. При этом 52% хотели бы переехать в город, 39% - в загородную местность.

Согласно результатам исследования, Москва (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%) стали самыми популярными городами для переезда у респондентов.

Среди частых причин переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни (17%), возможности найти работу (16%), более хороший климат (15%), возможность быть ближе к родственникам (9%), экологию (7%).

Те, кто не хотел бы менять постоянное место жительства, сообщили, что их все устраивает в своем населенном пункте (35%), здесь живут их родные и друзья (17%), здесь родные места (11%), не позволяет возраст (10%), привыкли к месту (8%).

О нынешнем месте жительства

По данным опроса, 50% респондентов живут в месте проживания с самого рождения, 49% переехали в него в определенный момент жизни, еще 1% опрошенных переехал в место нынешнего проживания, но не смогли назвать год переезда.

Среди причин переезда были названы семейные обстоятельства (25%), работа (19%), учеба (11%), женитьба/ замужество (11%).

О методике опроса