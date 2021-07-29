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Эмираты погрязли в собственных свалках

Стелла Шмель
1 час назад

Одна из богатейших стран мира утонула в собственном мусоре. Как сообщает Bloomberg, ОАЭ уже взялись за строительство заводов по переработке отходов.

Эмираты погрязли в собственных свалках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Дубае начали строить завод, который будет сжигать мусор и генерировать электроэнергию для города. В Шардже откроют предприятие промышленного масштаба в 2021 году, а также вскоре подготовят два подобных проекта и в Абу-Даби.

Планируется, что ОАЭ будет перерабатывать 60% своих отходов.

Строительство предприятий по переработке мусора связано с отказом Китая от утилизации отходов, которые он свозил на свою территорию со всего мира.

Ранее "Рамблер" писал, что туристы отдыхают в Сочи среди кучи мусора.

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