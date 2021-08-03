В Хакасии нашли захоронения эпохи раннего железного века

Сагайский отряд Института археологии и этнографии РАН обнаружил в устье реки Камышта в Хакасии захоронения эпохи бронзового и раннего железного века. Об этом сообщили в Сибирском отделении РАН, передает trk7.

Фото: Сибирское отделение РАН Сибирское отделение РАН

Первоначально ученые считали, что найдут около 90 ценных захоронений, но их оказалось в разы больше.

В Аскизской степи археологи нашли памятники пяти разных эпох — афанасьевской, окуневской, поздней бронзы, скифского времени. По их мнению, этот регион был заселен древними людьми примерно 5 тысяч лет назад. Здесь было благоприятное место для разведения скота.