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В Хакасии нашли захоронения эпохи раннего железного века

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Сагайский отряд Института археологии и этнографии РАН обнаружил в устье реки Камышта в Хакасии захоронения эпохи бронзового и раннего железного века. Об этом сообщили в Сибирском отделении РАН, передает trk7.

В Хакасии нашли захоронения эпохи раннего железного века
Фото:  Сибирское отделение РАН Сибирское отделение РАН

Первоначально ученые считали, что найдут около 90 ценных захоронений, но их оказалось в разы больше.

В Аскизской степи археологи нашли памятники пяти разных эпох — афанасьевской, окуневской, поздней бронзы, скифского времени. По их мнению, этот регион был заселен древними людьми примерно 5 тысяч лет назад. Здесь было благоприятное место для разведения скота.

Ранее археологи обнаружили новые захоронения и грунтовый некрополь IV века при раскопках Елизаветовского городища в устье Дона. По словам начальника экспедиции Александра Коваленко, существование некрополя подтверждает гипотезу о возникновении на этом месте древнегреческой колонии.

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