Сатурн в августе максимально сблизится с Землей

Планета Сатурн в ближайшие дни подойдет максимально близко к Земле. Его можно будет рассмотреть невооруженным глазом, сообщает The Daily Mail.

Фото: NASA NASA

Доктор Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества отметил, что обнаружить Сатурн довольно легко, потому что он появится в «относительно пустой части неба». Газовый гигант будет выглядеть как желтоватая звезда. Но, в отличие от настоящих звезд, его свечение будет постоянным, а не мерцающим.

«Он также ярче, чем подавляющее большинство звезд на небе, поэтому будет выделяться по этой причине», – отметил эксперт.

Сатурн будет находиться в положении, удобном для наблюдений, в течение следующего месяца. Каждый вечер он станет появляться низко над горизонтом на юго-востоке и затем переместится на юг.

Ученые подчеркнули, что Сатурн – самая далекая планета, которую можно увидеть невооруженным глазом. При наличии телескопа желающие смогут разглядеть и ледяные кольца вокруг него.

Лучший вид на Сатурн откроется из южного полушария Земли. С 19 августа к нему присоединится Юпитер. Он появится справа от Сатурна и будет светиться немного ярче.

Как пояснили астрономы, Сатурн находится в девять раз дальше от Солнца, чем Земля. При максимальном сближении расстояние между этой планетой и Землей составляет 1,2 миллиарда километров.