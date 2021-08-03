Российские археологи, исследуя Долину Царей в Туве, обнаружили свыше 60 древних золотых изделий. Ценности были погребены в скифском кургане Туннуг-1, сообщает PLOS One.

Важную находку сделали в 2019 году, но известно о ней стало только сейчас. Археологи раскопали женское захоронение с огромным количеством разнообразных предметов. Исследования показали, что женщина жила в период между I и IV веками нашей эры, а на момент смерти ей было 25-30 лет.

Тело похоронили в деревянном гробу (сохранились остатки древесины). Из 82 найденных рядом со скелетом изделий 65 оказались золотыми. Одно из них – свернутая в спираль золотая фольга, лежавшая между челюстями женщины.

Ученые сочли этот артефакт деталью ныне забытого погребального ритуала. Впрочем, не исключено, что это просто часть ремешка для подбородка.

Также удалось найти серьги, кулон, бронзовые зеркала (предположительно из Китая) и другие изделия. Ученые отметили, что захоронение относится к кокэльской культуре, одной из самых ярких в истории Тувы.