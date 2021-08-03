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Почему в мире участились случаи пожаров и наводнений

Даня Виттиг
5 часов назад

В середине июля из-за ливней потоп случился во многих странах Европы. Пострадала Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария. "Рамблер" выяснил, почему наводнения стали случаться чаще.

Почему в мире участились случаи пожаров и наводнений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Климатологи считают, что необходимо тщательно изучить связь крупномасштабного нарушения летнего сезона с потеплением Арктики и накоплением тепла в океане. Так как возможно последствия глобального потепления, о котором говорят последние десять лет начали настигать нас уже сейчас.

Изменения климата приводят к увеличению опасных природных явлений, к которым относится и аномальная жара, и ливни, и снежные бури. С начала 2021 года таких опасных событий уже случилось на 18% больше, чем в прошлом году.

Погода меняется по всему миру, это влияет на количество осадков. В северных районах начинает идти дождь или возникают сильные метели, в южных осадки могут не наблюдаться вовсе.

Это заметно по анализу последних 30 лет. Количество дней с аномально высокой температурой выросло, из-за нагрева и накопления пара в атмосфере участились и дожди.

Климатологи считают, что пожары и наводнения — это новая реальность, с которой придется смириться. Теперь остается лишь создавать инфраструктуру, которая обезопасит жизнь человека в новых обстоятельствах.

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