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Миллионам людей предсказали готовиться к наводнениям

Lenta.ru
2 часа назад

К концу десятилетия ученые предсказывают резкий рост числа людей, которым будут угрожать наводнения. Об этом говорится в статье журнала Nature.

Ученые посоветовали подготовиться к наводнениям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы исследования предполагают, что к 2030 году районы, где живут порядка 180 миллионов человек, окажутся перед угрозой затоплений из-за демографических изменений. По их данным, за период с 2000 по 2018 год от наводнений пострадали от 255 до 290 миллионов человек. Почти 90 процентов наводнений произошли в Южной и Юго-Восточной Азии в бассейнах крупных рек, в том числе Инд, Ганг и Меконг.

В районах, где чаще всего случаются наводнения, население выросло на 34 процента с 2000 по 2015 год, тогда как мировой прирост составил 18 процентов. Ученые объясняют этот парадокс тем, что в местах, пострадавших от воды, падает стоимость земли. По этой причине люди быстро заселяют еще недавно затопленные территории. Самой частой причиной наводнений являются сильные дожди, тропические штормы и таяние снега и ледников. На прорывы плотин приходится лишь два процента всех наводнений, однако они, как правило, наносят наибольший ущерб.

В конце июля в результате наводнений и оползней в индийском штате Махараштра погибли около 200 человек. Более 30 домов оказались под землей. Из-за непогоды в регионе возникли проблемы с мобильной связью и транспортной доступностью. В некоторых районах уровень воды поднялся на 3,5 метра. Спустя несколько дней произошло наводнение в китайской провинции Хэнаньв. Жертвами стихии стали более 300 человек. Экономические потери от разрушений достигли 18 миллиардов долларов.

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