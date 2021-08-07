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Два тайфуна направляются к Японии

Полина Алферова
1 час назад

Главное метеорологическое управление Японии сообщает о том, что два тайфуна «Миринаэ» (с корейского - «Млечный путь») и «Лупит» (с филиппинского - «Безжалостный») в воскресенье достигнут берегов страны. Об этом пишет РИА Новости.

Два тайфуна направляются к Японии
Фото: PixabayPixabay

Тайфун «Миринаэ» днем пройдет рядом с Токио и уйдет на северо-восток. Давление в центре достигнет 985 гектопаскалей, скорость ветра — 23 метров в секунду. «Лупит» движется с юга и вечером воскресенья доберется до острова Кюсю. Сейчас давление в центре около 994 гектопаскаля, а скорость ветра — 20 метров в секунду. Тайфун может охватить весь юго-запад страны — от тихоокеанского побережья до берегов Японского моря.

Ранее «Рамблер» рассказал о сокращении количества пожаров в Турции.

Места,РИА Новости,
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