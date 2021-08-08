Эксперты назвали город, где однушки дорожают быстрее всего

Аналитики назвали российские города, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры. Об этом сообщили эксперты консалтинговой группы SRG, а результаты передает РИА Новости.

Самым дорогим городом стал Сочи. За последние пять лет однокомнатные квартиры там подорожали на рекордные 122,09 процента. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 5,6 миллиона рублей. В аналогичном периоде 2016 года такие квартиры стоили около 2,5 миллионов рублей.

На втором месте оказались Иркутск и Севастополь. В Иркутске цены выросли на 44,95 процента и остановились на средней отметке в 2,8 миллиона рублей. В Севастополе подорожание составило 44,21 процента — до 4,3 миллиона рублей.

Санкт Петербург обогнал по динамике цен Москву и закрепился на девятой позиции. При этом, однокомнатные квартиры в Петербурге оказались дешевле, чем в Сочи. В Северной столице средний чек составил 5,5 миллиона рублей — на 40,21 процента выше, чем в 2016 году.