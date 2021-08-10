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Россиянин встретил на дороге трех тигрят и снял их на видео

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Житель Приморского края ехал по дороге и встретил на пути трех тигрят. Они гуляли без матери. Россиянин снял зверей на видео, кадры опубликованы в Instagram-аккаунте центра «Амурский тигр».

Как отмечается в публикации, животным на записи около года. В этом возрасте тигры уже могут исследовать мир вокруг самостоятельно, без взрослых. «Они любопытны, неопытны и беспечны, и от того, бывает, выходят на дорогу», — поясняется в посте.

Автор видео, приморец по имени Дмитрий, вовремя заметил тигрят на темной дороге и сбавил скорость. На заметно на кадрах, хищники не боятся человека, они продолжают гулять у машины и внимательно рассматривают автомобиль.

Как добавили сотрудники центра, на место встречи водителя с животными уже выезжал Охотнадзор. Специалисты удостоверились, что безопасность тигрят была соблюдена.

В июле сообщалось, что в Приморском парке Белый лев впервые родились тигрята. Всего родилось четыре тигренка. Двое из них были слабыми, поэтому пришлось забрать их на дополнительное вскармливание.

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