Москва возглавила список самых токсичных городов

Список самых опасных городов-миллионников России по содержанию высокотоксичных выбросов в воздухе от транспорта и промышленных предприятий возглавила Москва. В антирейтинг также попали крупнейшие промышленные центры страны. Собранные со спутника данные за 2019 и 2020 год представила консалтинговая компания КБ «Стрелка».

Аналитики создали карты загрязнений городов опасным антропогенным газом диоксидом азота, который вырабатывается при сжигании бензина, угля. Токсичное вещество способно вызывать обструктивную болезнь легких, астму. Опаснее всего газ становится в жаркую погоду. На снимках и видео видно, как над различными территориями России специальные датчики зафиксировали масштабные выбросы NO2. Облака газа для наглядности подсвечены ярко-фиолетовым цветом, что соответствует высокому уровню концентрации токсичных веществ в атмосфере.

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Самыми страдающими от NO2 оказались Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Все перечисленные города участвуют в федеральной программе «Чистый воздух», которая направлена на модернизацию заводов, системы общественного транспорта. Москва лидирует в списке самых загрязненных диоксидом азота городов-миллионников.

Данные со спутника показали, что крупным городам страны, которые не отличаются развитой промышленностью, также нужны программы по снижению вредных выбросов. В мерах по очищению воздуха от диоксида азота нуждаются Санкт-Петербург, Краснодар, Новороссийск, Тольятти, Ростов-на-Дону, Новосибирск, сообщают аналитики.

«Во-первых, нужно развивать пешеходную и велосипедную инфраструктуру, общественный транспорт. Горожанам должно быть комфортно не только во время поездки, но и по дороге на остановку. Во-вторых, необходимо сократить количество заторов и в целом автомобильный поток в городах. Дополнительной мерой по оздоровлению мегаполисов может быть электрификация автопарков. Каршеринг и сервисы такси должны переходить на электрокары. Этот процесс, безусловно, должен идти параллельно с развитием зарядной инфраструктуры», — резюмировал директор проектов и эксперт по транспортному планированию КБ «Стрелка» Илья Чистяков.