Перечислены самые замусоренные регионы России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов назвал регионы-аутсайдеры в борьбе с замусориванием территорий. Региональных властей упрекнули в плохом исполнении поручения президента по реформированию отрасли обращения с отходами, передает РБК.

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Самыми отстающими, по данным чиновника, стали Самарская, Ленинградская области, Красноярский и Алтайский края, которые не достигли плановых целевых показателей на 2021 год.

«Для реализации задачи действует федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», в рамках которого в ответственность регионов входит организация работы по строительству объектов сортировки и утилизации отходов»,

— пояснил глава Минприроды суть претензий, напомнив, что до 2030 года перед страной стоит задача достигнуть сортировки абсолютно всех отходов, а также вдвое снизить объемы захоронения мусора на полигонах.

Проблемы с реализацией поручения Путина по модернизации отрасли обращения с мусором возникли еще в нескольких субъектах страны, в том числе в Ставропольском крае, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Костромской областях. В 43 регионах, по словам министра, расходятся данные об официальных и фактических объемах сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов.