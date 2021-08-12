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Перечислены города России с самыми несуразными названиями

Стелла Шмель
2 часа назад

Названы города России, названия которых можно смело назвать самыми странными и необычными. Список подготовлен специалистами сервиса "Яндекс.Карты".

Перечислены города России с самыми несуразными названиями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Среди населенных пунктов существуют локации с очень несуразными и странными названиями, например Ыба, Усадьба Жадины и Первый Содом, Чилино, Демонята, Личка, Новый Карапуз, а также Малый Ужин, Выдра, Омар, Злоба, Суета, Страдань и многие другие.

Среди самых длинных названий без пробелов — село Кременчуг-Константиновское (25 букв), без пробелов и дефисов —Верхненовокутлумбетьево (23 буквы). Самые короткие наименования — двухбуквенные, это Ян и Яр, их на карте страны 11.

А Александровка, Ивановка и Михайловка носят статус самых распространенных названий населенных пунктов.

Ранее "Рамблер" писал, что в восьми городах России обнаружили канцерогенный риск.

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