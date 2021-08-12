Без решеток: новая тюрьма в Гренландии

Новое исправительное учреждение Anstalten в Гренландии расположено прямо на берегу моря, а окна у заключенных без решеток с видами на фьорды. "Рамблер" расскажет подробнее об этом месте.

Фото: FRIIS & MOLTKE Architects and Schmidt Hammer Lassen Architects. Фото: Adam Mørk FRIIS & MOLTKE Architects and Schmidt Hammer Lassen Architects. Фото: Adam Mørk

Некоторое время назад многие осужденные гренландцы отбывали свое наказание в Дании, однако теперь на их родине построен новый комплекс на 76 заключенных с тремя типами режима, от строгого до "легкого".

FRIIS & MOLTKE Architects and Schmidt Hammer Lassen Architects. Фото: Adam Mørk

Осужденные содержатся в одиночных камерах площадью в 12 квадратных метров. На окнах их камер нет решеток, и из большинства открываются виды на фьорды. А в общих пространствах есть панорамные окна. Также в учреждении есть рабочие места, помещения для занятий спортом и учебы, библиотека, медицинский центр, молельная комната. И еще одна положительная сторона — частые свидания с родными и близкими.

FRIIS & MOLTKE Architects and Schmidt Hammer Lassen Architects. Фото: Adam Mørk

Создатели этого проекта надеются, что более гуманный подход к исполнению наказаний и широкие возможности для реабилитации должны снизить число повторных приговоров.