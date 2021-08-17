Талибан (запрещено в России) пронесся по Афганистану, захватив обширные территории страны, включая столицу Кабул и крупнейшие города девяти провинций. Местные жители рассказывают, что джихадисты обезглавливают людей и заставляют женщин выходить замуж за террористов. Боевики даже приказали составить списки девушек в возрасте от 12 лет, которые должны стать их секс-рабынями. Смотрите, как талибы хозяйничают в захваченных городах Афганистана.

Командиры «Талибана» (запрещено в России) приказали имамам захваченных городов принести им списки незамужних девушек и женщин в возрасте от 12 до 45 лет. Несчастные, которых боевики рассматривают в качестве военной добычи, станут их женами и секс-рабынями. Джихадисты нагло врываются в дома, осматривают женщин и насильно забирают их в сексуальное рабство.

Грубое обхождение с женщинами и хаос, который талибы сеют по стране, заставили президента Афганистана уволить главнокомандующего национальными войсками.

Одна журналистка своими глазами видела, как люди в ужасе бегут из поселений на севере страны. Рассказчица не называет ни своего имени, ни города, в котором вела съемку. Она боится, что исламисты найдут и обезглавят ее.

BigPicture.ru

Напуганные жители Кундуза, захваченного Талибаном в начале августа, в ужасе говорят о репрессиях джихадистов. Боевики преследуют каждого человека, как-либо связанного с правительством, и казнят. Террористическая организация захватила Кабул и большую часть из 34 х крупнейших городов страны, правительственные силы вынуждены были капитулировать.

22-летняя журналистка, которая хранит анонимность, рассказала, что ее жизнь перевернулась с ног на голову, когда боевики приблизились к ее дому на севере страны. Девушке удалось сбежать из-под носа террористов, которые обстреливали город ракетами. Девушка укрылась под паранджой и сбежала вместе с дядей в соседнюю деревню. Но кто-то из местных жителей их сдал. Родственники вынуждены были снова совершить побег, и сейчас они находятся в укрытии. Девушка до сих пор не может связаться с родителями, поскольку все телефонные линии по городу обрезаны.

15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о «мирном переходе власти», а президент Афганистана спешно покинул страну, прихватив с собой немало наличности.

Война разрушила сотни тысяч жизней афганцев, которые вынуждены были бежать из родных селений под пулями талибов.

Террористы стремительно захватили афганские территории, начав наступление в апреле 2021 года. Тогда президент США Джо Байден заявил о выводе войск США из Афганистана до 11 сентября нынешнего года. Когда военных США почти не осталось, джихадисты начали стремительно оккупировать сельскую местность и плохо защищенные аванпосты.

В результате слабой военной тактики властей Афганистана, девять главных региональных городов были взяты в осаду и захвачены исламистами менее чем за неделю.

На территориях, подконтрольных талибам, вводятся жесткие ограничения в отношении девочек и женщин: они должны большую часть времени сидеть дома, носить религиозные платки, скрывающие волосы и лица, они лишены права на образование начиная со средней школы. Незамужних девушек боевики делят между собой как добычу.

Бои продолжаются на севере, западе и юге страны. Вооруженные столкновения происходят в Герате, Лашкаргахе и Кандагаре.

Главные мишени боевиков — тюрьмы, в которых находятся члены их террористической организации. В Кундузе и Зарандже их тюрем были освобождены 202 талиба.

Джо Байден пообещал, что США будут продолжать поддерживать Афганистан, предоставляя жителям защиту и гуманитарную помощь.