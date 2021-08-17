На США обрушился тропический шторм

Штат Джорджия в США потрясла серия торнадо после того, как в понедельник, 16 августа, на побережье обрушился тропический шторм «Фред». Бедствие также принесло в горную систему Аппалачи проливные дожди, которые могут вызвать внезапные масштабные наводнения, вплоть до штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Национальный ураганный центр США сообщил, что когда «Фред» переходил из Алабамы в западную и северную Джорджию, дул сильный ветер со скоростью 56 километров в час. Эксперты ожидают, что он может спровоцировать сильные дожди в некоторых частях Алабамы, Джорджии и Каролины. В отдельных местах количество осадков, вероятно, достигнет 25 сантиметров и вызовет наводнение в горных районах.

На данный момент в Джорджии было зафиксировано три торнадо. Первый прошелся по городу Америкус в юго-западной части штата, второй — по сельскому району округа Мериуэзер, а третий — по городу Джефферсонвилл, сообщили в Национальной службе погоды.

Шторм обрушился на Америкус около 1:30 ночи (13:30 по московскому времени), повалил деревья, некоторые из них упали на дома и повредили линии электропередач. Дорожный патруль Флориды сообщил об одном погибшем — мужчине из Лас-Вегаса, чья машина перевернулась и упала в залитую водой канаву. Недалеко от Джефферсонвилля от смерча пострадал торговый склад: от здания был оторван металлический сайдинг. В том же районе ожидается еще один торнадо.