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Какие города России называют городами-героями и почему

Анастасия Иванова
2 часа назад

В России существует 12 городов, которые были удостоены звания город-герой. "Рамблер" выяснил, какие города России называют героями и почему.

Какие города России называют городами-героями и почему
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первыми городами-героями стали Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса — это звание было присвоено им еще 1 мая 1945 года. В 1961 году к ним присоединился Киев.

Критерии, по которым определяли, достоин ли город высокого звания, впервые описали только в 1965 году. Накануне Дня Победы вышло положение Верховного Совета СССР.

Основной критерий — историческая оценка вклада, который защитники и жители города внесли в общую победу над гитлеровской Германией. Претендентами на звание могли стать населенные пункты, где разворачивались важнейшие войсковые операции 1941-1945 годов. Также комиссия оценивала и вклад жителей, которые сопротивлялись в условиях оккупации.

Городами-героями являются: Санкт-Петербург, Москва, Смоленск, Тула, Мурманск, Волгоград, Киев, Керчь, Севастополь, Одесса, Минск, Новороссийск.

А Брестской крепости было присвоено уникальное звание крепость-герой. Брестская крепость одна из первых приняла удар на себя. Бои продолжались целый месяц! Брест звания города-героя не заслужил, так как столкновение происходило точечно.

Во всех городах-героях установлены обелиски с изображением медали, ордена и текстом указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания.

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