На Сахалине обнаружили необычные скопления медведей

Российские экологи отметили скопления медведей вблизи рек в региональном государственном заказнике «Восточный» в Смирныховском районе на острове Сахалин. Ученые считают, что необычное для этого времени поведение медведей связано с малым количеством рыбы, передает ТАСС со ссылкой на региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина».

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«Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек, — отметили там. — По наблюдениям ученых, это не соответствует основным фазам их жизненного цикла, поскольку во второй половине августа медведи уже должны питаться не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей».

Ученые отмечают, что в реках Венгери и Пурш-Пурш наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек не превышает 10 процентов. При этом по 10-12 медведей обитают в устье каждой из этих двух рек.

Обычно, следуя за горбушей вверх по рекам, медведи поедают и растительность на своем пути, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму. Недостаток растительных кормов в рационе хищников будет провоцировать их выходить к людям, считают в организации.