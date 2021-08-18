Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В Тибете открыли «Макдоналдс» на высоте 3700 м над уровнем моря

BigPicture.ru
4 часа назад

Многие устремляются в Тибет в поисках духовных истин и просветления, однако физических потребностей никто не отменял. Здесь открыли первый ресторан «Макдоналдс», к которому сразу же выстроилась очередь. Теперь местные жители и туристы смогут есть бургеры на высоте 3700 м с видом на главные достопримечательности столицы Лхасы.

В Тибете открыли «Макдоналдс» на высоте 3700 метров
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru

Популярная точка фастфуда находится напротив дворца Потала, внесенного в список ЮНЕСКО, который является зимней резиденцией Далай-ламы с начала 7 го века. Это один из главнейших буддистских символов, который ежегодно привлекает толпы туристов со всего мира.

Рядом расположены и другие достопримечательности: храм Джоканг, монастырь Сэра и дворец Норбулинка.

В тибетском «Макдоналдсе» работает 60 человек, чтобы успевать качественно обслуживать всех посетителей.

Местные СМИ утверждают, что к ресторану сразу же выстроилась очередь за любимой едой. Самыми популярными заказами, как и в других точках популярного фастфуда, стали картошка-фри, бургеры и наборы «Хэппи-Мил».

Места,McDonald's,ЮНЕСКО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители