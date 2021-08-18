В Тибете открыли «Макдоналдс» на высоте 3700 метров

Многие устремляются в Тибет в поисках духовных истин и просветления, однако физических потребностей никто не отменял. Здесь открыли первый ресторан «Макдоналдс», к которому сразу же выстроилась очередь. Теперь местные жители и туристы смогут есть бургеры на высоте 3700 м с видом на главные достопримечательности столицы Лхасы.

Популярная точка фастфуда находится напротив дворца Потала, внесенного в список ЮНЕСКО, который является зимней резиденцией Далай-ламы с начала 7 го века. Это один из главнейших буддистских символов, который ежегодно привлекает толпы туристов со всего мира.

Рядом расположены и другие достопримечательности: храм Джоканг, монастырь Сэра и дворец Норбулинка.

В тибетском «Макдоналдсе» работает 60 человек, чтобы успевать качественно обслуживать всех посетителей.