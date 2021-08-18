Маскарад “По… Пляшем” в Music Media Dome

26 августа в Music Media Dome наконец-то состоится маскарад, которого ждали целый год! Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев впервые выступят на большой сцене вместе в рамках фестиваля “По Пляшем”. Все ранее приобретенные билеты действительны, новые билеты можно приобрести на сайте showrma.com.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Несколько лет назад одного югославского дуэта хватило, чтобы собрать аншлаг в Кремле, а на этот раз к этой компании еще присоединится неподражаемый Гарик Сукачев. Три признанных метра выступят с большими полноценными сетами, а зрители смогут насладиться выступлениями любимых артистов в комфортных условиях.

Эмир Кустурица, культовый кинорежиссер, лауреат многочисленных международных премий, призер крупнейших европейских кинофестивалей, выйдет на сцену со своей группой "The No Smoking Orchestra".

Пресс-служба

Горан Брегович, прославленный композитор и музыкант, автор саундтреков классики мирового кинематографа, выступит со своим ансамблем "Wedding & Funeral Band".

Пресс-служба

Гарик Сукачев - ярчайший представитель российской рок-музыки, который выступит с оркестром "Кампанелла каменной звезды".

Пресс-служба

По новым правилам для посещения массовых мероприятий необходимо будет предъявить на входе персональный QR-код и документ, удостоверяющий личность. Или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней до мероприятия. Также в день мероприятия на территории Music Media Dome будет работать мобильная лаборатория, где все гости, пришедшие без теста, смогут пройти тестирование на месте. Подробную информацию по QR-кодам и входу на мероприятие можно найти на сайте showrma.com.