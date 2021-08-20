Огненные смерчи в российском регионе сняли на видео

Сразу несколько огненных смерчей в российском регионе засняли очевидцы. Местные жители утверждают, что никогда прежде такого не видели. Башкирия беспрецедентно пострадала от аномальной жары, отмечает издание. В настоящее время огонь быстро приближается к поселку Бурибай в Хайбуллинском районе. Справиться с пожарами пока не получается.

Ранее в августе сообщалось, что в Башкирии загорелись деревни. Местных жителей призвали приготовиться к эвакуации. Они рассказывали, что сами вышли на борьбу со стихией, но людей и техники не хватало. Спасателям пришлось эвакуировать свыше 70 детей с одной из баз отдыха из-за задымления от природного пожара.