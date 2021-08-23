Где находится самый недоступный город в мире

В мире есть несколько городов, куда иностранцам почти невозможно попасть. Иногда из-за высокой преступности, а иногда из-за культурных особенностей. "Рамблер" расскажет про один из них.

Священный для мусульман город Мекка известен своими строгими законами и находится на территории Саудовской Аравии. В каждой стране есть свои религиозные святыни, закрытые для непосвященных. Поэтому неверным вход и въезд в Мекку запрещён.

Мусульманин может либо получить бизнес-визу Саудовской Аравии, либо отправиться в паломничество. Татарин, чеченец или узбек также может попасть в город по религиозным убеждениям.

Но если у туриста русская, европейская, американская, китайская фамилия — его попросят подтвердить, что он действительно мусульманин. Для этого нужно получить справку о принятии ислама.

В период хаджа население Мекки увеличивается в три раза, с двух миллионов до шести. Отели физически не смогли бы вместить всех желающих, поэтому для паломников выстроен целый палаточный город.

Во время хаджа в долине Мина проводятся два важных исламских обряда: бросание камней в столбы и жертвоприношение. Столбы со временем заменили на стены, чтобы люди не попадали друг к друга.

В Мекке большую роль в городском пейзаже периода хаджа играют ковры. Они используются для массовых молитв. Интерьеры мечетей, понятное дело, тоже нельзя себе представить без ковров.

Год от года город преображается, постепенно превращаясь в современный мегаполис. Например, там работает сверхдлинное метро без машинистов. А сейчас вовсю идет обсуждение строительства собственного международного аэропорта.

Также в Мекке появились небоскребы в сто этажей с торговыми центрами и парками развлечений. А в самом высоком небоскребе комплекса созданы квартиры для местных жителей.