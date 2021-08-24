«Таких пожаров не было никогда»: что происходит в Якутии

В Якутии полыхают самые масштабные за десятилетие природные пожары. Из-за аномально сухого лета, ураганных ветров и человеческого фактора пострадали не только леса на площади большей, чем вся Грузия, но и населенные пункты, а дым дошел до Якутска и Челябинска. Ситуация оказалась настолько серьезной, что глава Якутии Айсен Николаев назвал происходящее «битвой за тайгу». Что происходит в республике и кто побеждает в этой битве — в материале «Ленты.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

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Поселок Бясь-Кюель в Горном районе Республики Саха (Якутия) стоит посреди тайги, которая полыхает практически все лето. Лесные пожары здесь не редкость, однако такого размаха стихии, как в этом году, не припомнят даже старожилы.

«В советское время все было достаточно стабильно. В Ленском улусе (районе) было 105-109 пожаров, в Горном улусе было 115-217. Такие вот цифры, не то что сейчас, — вспоминает ветеран якутского лесного хозяйства Иван Кривошапкин. — Таких глобальных пожаров не было никогда».

Когда огонь подошел к Бясь-Кюелю, местные жители поначалу не особо волновались — ведь обычно стихию удавалось остановить вдали от населенных пунктов. 6 августа, когда огонь подошел прямо к поселку, поначалу объявили эвакуацию, но потом отменили, посчитав, что опасность миновала.

«Мы уснули, а утром проснулись в 9 часов, и нам сказали, что пожар перекинулся через минерализованную полосу, которую делали, чтобы огонь не зашел в деревню», — рассказывает воспитательница местного детского сада Раиса Иванова. (Минерализованная полоса — срытая до минерального слоя почва, расчищенная от горючего материала, используемая для предотвращения распространения низового пожара или как опорная линия при пуске встречного отжига — прим. «Ленты.ру».)

Дальше события развивались стремительно. Дома на ближайшей к лесу улице начали вспыхивать один за другим. Началась эвакуация. Из опасных точек увезли женщин, детей, стариков.

Увез свою семью из поселка и работник местной администрации Айсен Павлов.

Прежде всего собрали документы, зимнюю одежду — у нас ведь скоро уже похолодает, ружья и инструменты, которые могли бы пригодиться для постройки нового дома, если случится беда, — вспоминает он. — Все собрал и отправил с женой в улус.

А сам вместе со всеми трудоспособными мужчинами поселка пошел бороться с огнем, помогать спасателям и прибывшим волонтерам.

«Часть наших бросилась спасать дома, а другая осталась с той стороны села, чтобы не дать огню подойти оттуда. Все вокруг полыхало», — рассказывает Павлов.

Как отметил спасатель МЧС России Ярослав Малюшин, работавший на ликвидации пожара в Бясь-Кюеле, в тот день был шквалистый порывистый ветер от 30 метров в секунду и больше. Лесные пожары делятся на низовые, когда горит подлесок и трава, и верховые, когда горят сами деревья. Утром 7 августа верховой пожар был в полукилометре от поселка, но до поселения начали долетать дым, песок, пепел и угли. Именно от углей и загорелся первый дом.

«И пожар пошел по цепочке: первая улица, вторая » — рассказывает Малюшин. На место возгорания были оперативно переброшены автоцистерны, дополнительные силы — местные жители, волонтеры, пожарные. Некоторые дома в поселке нежилые, заброшенные и ветхие. Они «сгорали, как щепки».

ТАСС

Условия были ужасными — пыль, песок, ветер, задымленность. Малюшин говорит, что даже с 5-10 метров сами дома было не разглядеть — видишь, что что-то горит, а что именно — непонятно. «Мы знали, что часть поселка точно потерям», — с сожалением говорит он. Тушить в таких условиях все дома было невозможно, поэтому основательно взялись за один из них, чтобы не дать пожару пойти дальше. «Мы приняли правильное решение и таким образом спасли основную часть поселения», — уверен Малюшин.

Айсен Павлов рассказывает, что усилиями пожарных, МЧС, волонтеров были спасены 190 жилых домов и административные здания.

Страшно было. Слава Господу и духам, что мой дом не сгорел! — улыбается Павлов. — Остался цел!

Куда меньше повезло жителю Бясь-Кюеля Афанасию Максимову. У него был деревянный дом, хозяйство, инструменты, сено, корова, трактор. «Все, что было, сгорело», — печально произносит он.

Не повезло и родне Раисы Ивановой. Ее дом остался цел, но сгорели дома ее родителей, родителей мужа и родного брата. «Ни дома, ни построек, там пустошь. Стоят только батареи», — говорит она. К счастью, никто из местных жителей или спасателей в тот день не пострадал.

«Кто на тракторе, кто с лопатой — отстояли свое село»

Похожих трагедий в других селах пока удалось избежать. Но огонь все чаще подходит к небольшим населенным пунктам в тайге: в поселке Ытык-Кюель, административном центре Таттинского района, проживает более шести тысяч человек, и его чуть было не постигла та же судьба.

«Оставалось всего несколько километров до села, — вспоминает жительница Ытык-Кюеля Лидия Маркова. — Силами добровольцев и МЧС мы отстояли свое село. Ни один дом не сгорел». Помогали им буквально все сельчане. Если мужчины работали на минполосе, то женщины готовили еду для спасателей и добровольцев, а также эвакуировали местный краеведческий музей.

Удалось отстоять от огня свое село, находящееся в Намском районе, и Руслану Новгородцеву. Пожар начался в четырех километрах от поселения, и все мужчины пошли бороться с ним «кто на тракторе, кто с лопатой, кто с ведрами». Огонь удалось остановить только на следующий день, когда подошли спасатели и военные — они привезли трактора с плугами, бульдозеры и экскаватор. «Сейчас ситуация стабилизировалась, все нормально. Даже солнечно. Завтра дождя ждем, чтобы уже потушил это все», — надеется Новгородцев.

«Битва за тайгу продолжается»

Власти республики говорят, что ситуация действительно начинает улучшаться — помогает погода.

В ряде районов Западной и Центральной Якутии прошли долгожданные дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком «Циклон», — сказал глава республики Айсен Николаев. — Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не дает передышки — битва за тайгу продолжается!

В этой битве республике помогает настоящая армия добровольцев, а также мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС и Министерства обороны.

За ситуацией наблюдает президент России Владимир Путин, который почти каждый день созванивается с Айсеном Николаевым и запрашивает оперативные сведения об обстановке. По поручению президента в регионе расширяется группировка для тушения лесных пожаров, правительством Якутии разрабатываются меры социальной поддержки граждан, пострадавших от стихии.

ТАСС

Пожар в районе национального парка «Ленские столбы»

«Это и правда настоящая битва», — говорит спасатель Ярослав Малюшин. В таких условиях, когда дуют сильные ветры, несколько пожаров соединяются в один, и пожары берут поселки в кольцо. Дороги есть не везде, и большую часть пути до пожара спасатели проходят пешком — это марш-броски как на настоящей войне.

Со снабжением передовой помогают добровольцы. «Те, кто не могут [прийти помогать тушить огонь], отправляют и гуманитарную помощь, и воду, бензопилы, материалы, продукты. Это общее дело», — говорит спасатель.

Сейчас на тушение пожаров в Якутии брошены около пяти тысяч человек. Борьба со стихией ведется и на земле, и с воздуха, в том числе и с помощью самолета Ан-26 «Циклон», который используется для того, чтобы провоцировать искусственные дожди над очагами горения тайги. На место по поручению президента прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

«Пожарам, которые находятся вблизи населенных пунктов, нужно уделять особое внимание. Продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Защита населения — наша основная задача», — заявил он в ходе совещания в Якутии.

«Едут спасать свою малую родину»

Гавриил Кононов еще в июле наткнулся в одной из групп в WhatsApp на призыв о помощи. «Я собрал ветеранов боевых действий, и мы поехали в Намский улус, в село Салбанцы», — рассказывает он. Как говорит Кононов, главная задача волонтера — не допустить, чтобы огонь прорвался через минполосы. «Наши волонтеры — не специалисты, — замечает он. — От них требуется ходить возле минерализованной полосы с лопатами и ранцами РЛО [ранцевые лесные огнетушители] и подтушивать проходящий пожар».

Сейчас Кононов работает в волонтерском штабе в качестве инструктора. «Я увидел тут огромный всплеск патриотизма. Без разницы, какой национальности — здесь мы все едины, — говорит он. — Как на фронт, собирают всем миром. Это радует — что люди у нас такие сплоченные».

«Нам нужны инструменты, спецодежда, снаряжение, палатки, спальные мешки, лопаты, РЛО, пилы "Дружба" и продукты в большом количестве», — говорит представитель руководства добровольческого штаба, руководитель Союза женских организаций РС(Я) Анжелика Андреева. Закупка этих средств ведется на общественные пожертвования, и поэтому материальная помощь штабу сейчас нужна как никогда.

«МЧС, профессионалы тушат самолетами, вертолетами, тракторами, а наши, когда огонь затушили, дежурят, смотрят, чтобы огонь не появился снова», — объясняет Андреева. По ее словам, в добровольцы в основном записываются студенты и землячество. «А землячество — это же выходцы из тех районов, они приходят и едут спасать свою малую родину», — говорит она. Главная надежда — что к 1 сентября, когда наконец похолодает, пойдут дожди. Тогда ситуация изменится в корне.

17 августа пожарным удалось спасти от огня бизонов, которые обитают в природном парке «Синяя». Как сообщил ТАСС, пожар удалось остановить всего в 700 метрах от питомника. Здесь республике помогал Всемирный фонд дикой природы (WWF) России — ранее организация доставила в питомник противопожарную технику.

Тимофей Ви

«Огонь начал окружать бизонарий. Пять пожаров, пришедших извне, объединились в один, мы отгоняли его с юго-востока и смогли справиться, — заявил глава дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Яков Сивцев. — Но затем ветер изменился, и огонь пошел с запада. В это время как раз в природный парк прибыла техника, и эти два квадроцикла помогли переломить ситуацию. Возгорания фиксировались на расстоянии 700 метров от питомника, сейчас они уже в семи километрах. Удалось "поймать" огонь в поймах ручьев"».

Всего в питомнике обитают несколько сотен животных. Сейчас они укрылись в пойме реки Синей, и им ничего не угрожает. В питомник направили дополнительную технику и продолжают следить за ситуацией, сообщили власти.

«Природа начала — природа закончит»

«В этом году было слишком мало осадков, да и снега было тоже мало, водоемы не наполнились, откуда можно было брать ту же воду для тушения лесных пожаров», — объясняет причины ситуации спасатель Ярослав Малюшин. Из-за этого ликвидаторам приходилось таскать воду с собой, прокладывать рукава на большие расстояния. Плюс сильный ветер, задымление, разбросанный мусор. «Бабушка пошла за грибами, потеряла очки, не стала их искать, а они же работают как линза, и через какое-то время солнце воспламеняет подлесок», — говорит спасатель.

Но победа в любом случае близка, считают местные. «Гореть долго не будет. Фаза осенних дождей подошла. Природа начала — природа закончит. Пожар — это природное явление», — рассказывает Иван Кривошапкин, ветеран лесного хозяйства.

Синоптики дают долгожданный обнадеживающий прогноз — переломный момент в битве за тайгу уже наступил. Как говорит глава якутского Гидрометцентра Татьяна Маршалик, площадь пожаров снижается, еще несколько дней назад было зарегистрировано больше 60 их очагов, а по состоянию на 17 августа — 47.

«Обстановка чисто синоптическая изменилась именно начиная с 14-15 числа. У нас прошли хорошие дожди», — рассказывает Маршалик. Она объясняет, что дело было в антициклональной погоде, когда «ничего никуда особо сильно не двигалось». Сейчас же работает фронтальная зона, пошли циклоны, а значит, рано или поздно придут осадки.

Становится легче и Якутску, до которого доходил дым от лесных пожаров. «17 августа мы проснулись — у нас солнце, чистое небо, — отмечает Маршалик. — Это еще не говорит о том, что у нас больше не может быть задымления, но это все-таки зона фронтальная, с осадками, свое дело делает».

Однако расслабляться все же рано, ведь в части районов пожары продолжаются, и площадь их довольно приличная, заключает она.

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Сгоревшие дома жителей поселка Бясь-Кюель, к сожалению, уже не вернуть. Сейчас большинство погорельцев живут у родственников или в предоставленных им административных помещениях. Власти уверяют, что это ненадолго. 7 августа, сразу после пожара, глава республики Айсен Николаев прямо в поселке провел оперативное совещание, на котором заявил, что для семей, дома которых сгорели, будут возведены новые.

Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем, — сказал Николаев. — Все дома будут построены за счет республиканского бюджета.

Всем, кто находился в зоне пожара, была выделена указом главы республики материальная помощь в размере 30 тысяч рублей, рассказала Ольга Балабкина, зампред правительства Якутии. По ее словам, власть пристально контролирует этот вопрос.

Собраны документы и для оказания дальнейшей материальной помощи малоимущим погорельцам села. Первые выплаты в размере 52 тысяч рублей уже проведены. Часть детей из пострадавших семей отправились на море, в детский лагерь «Орленок», где будут отдыхать и восстанавливаться. Вскоре будет решен вопрос и по остальным детям — они этим летом побывают либо в «Орленке», либо во всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае.

Что же касается нового жилья, то его жители сгоревших домов получат уже в середине октября. Расчистка территории проведена, сейчас на месте работают планировщики. Как подчеркивает Балабкина, новые дома будут благоустроенные, в отличие от тех, которые были раньше, — ведь в старых не было канализации, и туалеты располагались во дворе.

20 августа там вбили первые сваи для будущих домов. Об этом рассказал журналистам Айсен Николаев.

«Сегодня в селе Бясь-Кюель состоялось радостное событие — закладка сваи первого нового дома. Хозяева — семья Саввиных. Я был счастлив увидеть в глазах собравшихся жителей не страх и безызвестность, а уже искреннюю радость и уверенность в завтрашнем дне», — цитирует его «Интерфакс».

Пострадавшие леса тоже восстановятся, как это происходит уже многие века. Тайга залечит свои раны, отчасти ей в этом помогут люди. Именно с Якутии в 2021 году началась акция «Сохраним лес».