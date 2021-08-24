За экологию всей семьей: акция «Чистое искусство» подарит культурный досуг для детей и взрослых в обмен на отсортированные отходы

С 6 по 12 сентября 2021 года в Москве пройдет эко-акция «Чистое искусство», в рамках которой горожане смогут обменять бытовые отходы на посещение культурных и спортивных событий столицы. Проект организован Международным Благотворительным Фондом Юрия Розума и реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. «Чистое искусство» — это проект, объединяющий культуру, спорт, искусство и экологию. Принять участие в проекте можно всей семьей.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В 2020 году в Москве заработала система раздельного сбора отходов, которой уже пользуются многие жители столицы. Акция «Чистое искусство» нацелена на дальнейшую популяризацию сортировки и осознанного образа жизни. Проект поможет горожанам понять, как раздельный сбор улучшает экологическую ситуацию в столице, объяснит, как уменьшить количество бытовых отходов и научит корректно их сортировать. И даже больше — в рамках акции москвичи смогут обменять бытовые отходы четырех фракций на эко-билет, по которому можно сходить на концерты, лектории, кинопоказы, спортивные мероприятия, выставки, мастер-классы для всей семьи или выбрать другой бонус из эко-культурной программы.

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Организатором проекта выступает Международный Благотворительный Фонд Юрия Розума. Фонд занимается поддержкой и развитием музыкально одаренных детей, проводит музыкальные и творческие фестивали, поддерживает эколого-образовательные проекты. Юрий Розум, Народный Артист РФ, пианист и соорганизатор проекта считает, что искусство неразрывно связано с эко-просвещением:

«Я всегда считал, что именно искусство способно изменить человека. Это то, что может воздействовать наиболее глубоко. Я много путешествую по миру и, честно сказать, похожих проектов не встречал. Человек, слушающий музыку и испытывающий при этом внутреннее потрясение, уже не сможет мусорить на улице. Именно искусство призвано менять мир».

В рамках проекта «Чистое искусство» специально для детей Международный Благотворительный Фонд Юрия Розума организует мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Индивидуальные и групповые занятия пройдут по специальностям: гитара, ударные инструменты, вокал, композиция и театральное искусство. Также в рамках проекта пройдёт концерт классической музыки Юрия Розума.

К участию в проекте «Чистое искусство» приглашаются и самые маленькие жители столицы. Эксклюзивно для семей с детьми, принимающих участие в акции, приготовлены промокоды от онлайн-сервиса по созданию персонализированных видео Seezle с героями известных мультиков Кота Матроскина, Шарика, Винни Пуха, Пяточка и многих других. Генеральный директор Seezle Александр Пак:

«Для устойчивого развития экологии столицы важно с ранних лет приучать детей к сортировке бытовых отходов. Всем семьям, которые придут на пункты сортировки с детьми, мы подарим скидки на заказ авторских роликов для малышей с героями Союзмультфильма. Родители смогут сами написать сценарий к ролику — например, о защите животных и природы, а почтальон Печкин, ослик Иа, Зебра Клеточка и другие персонажи нашего детства — расскажут ребёнку, почему нельзя мусорить и как правильно охранять планету».

Как это работает?

Для того чтобы принять участие в акции и получить заветный эко-билет необходимо сдать от двух килограммов чистых бытовых отходов (бумагу, стекло, пластик и алюминий) в один из пунктов сбора в период с 6 по 12 сентября 2021 года. Список пунктов доступен на сайте. На месте волонтёры помогут получить эко-билет с промокодом, который можно обменять на бонус из культурной программы, заявленной на сайте проекта. Механизм обмена предельно прост – выбрать мероприятие, ввести промо-код с билета, получить бонус. В том числе по эко-билету можно отправиться на концерты: певицы Mary Gu, рэп-исполнителя ST, Дианы Арбениной, Риты Дакоты, Таши Тарусовой, групп «Танцы Минус», «Мельницы», «Сургановой и Оркестра» и др.

Партнеры проекта

Среди партнеров проекта — центр цифрового искусства Artplay Media, Центр Документального кино, Московский театр мюзикла, образовательный проект Level One, Еврейский музей и центр толерантности, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей С. А. Есенина, Музей Михаила Булгакова, концертное агентство «Мельница». В рамках акции Москомспорт предоставил свои спортивные комплексы для посещения. В «Акватории ЗИЛ», «Динамике», «Кировском» и многих других доступных участникам акции комплексах есть открытые и крытые бассейны, тренажерные залы и многое другое!

Генеральный партнер акции ООО «Хартия» — профессиональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Москве и других регионах России. Кроме сбора, транспортирования, обработки и утилизации отходов компания активно популяризирует экологичный образ жизни, ведет образовательную деятельность и всегда открыта к диалогу с горожанами и бизнесами. В рамках акции «Хартия» предоставит свои производственные мощности по обработке отходов. Все отходы, собранные на акции, будут направлены на объекты ООО «Хартия» по сортировке. На линиях отходы распределят по категориям, спрессуют в кипы и по накоплению товарной партии направят на заводы по переработке, чтобы получить новое сырье или изделия, такие как полимерные и полиэтиленовые гранулы, полиэфирное волокно, упаковочную бумагу, гофротару и гофрокартон и многое другое.